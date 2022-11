Charlene White de I’m A Celeb fond en larmes le premier soir alors qu’elle pleure parce que ses enfants lui manquent

La star de I’M A Celebrity, Charlene White, a fondu en larmes lors de sa première nuit au camp.

La lectrice de nouvelles et présentatrice de Loose Women a admis avoir pleuré parce que ses enfants lui manquaient.

TVI

Charlene White a éclaté en sanglots[/caption]

TVI

Elle a admis qu’elle ne pouvait pas arrêter de pleurer[/caption]

Après s’être réveillée dans le camp principal, Charlene a déclaré dans le Bush Telegraph : « Je dirais que ma première nuit de sommeil dans la jungle n’a pas été formidable.

« Je n’ai pas l’habitude de dormir dehors, c’est un nouvel environnement.

“Je pense que j’étais trop émotif. Les enfants me manquaient et ça s’est vraiment libéré à travers les larmes et je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de pleurer.

Charlene n’est pas mariée, mais elle entretient une relation à long terme avec son partenaire, Andy.

Ils partagent deux enfants – Alfie, trois ans, et Florence, un.

La femme de 42 ans garde sa vie de famille à l’abri des regards du public, mais a parlé l’année dernière sur le podcast de Gabby Logan de son amour de l’organisation « enrégimentée » pendant qu’elle entraînait ses enfants à dormir.

“Quand j’ai entraîné Alfie à dormir, mon partenaire a été très traumatisé par tout cela”, a déclaré Charlene.

«Parce que j’ai tout fait en le laissant crier pendant quelques nuits. Puis il a dormi pendant 12 heures.





Elle a ajouté au podcast The Mid Point: “Je pense qu’il était un peu plus marqué émotionnellement que moi.”

Après une semaine d’isolement sans avoir la possibilité de parler à sa famille, tout est devenu trop pour Charlene.

Ailleurs dans le camp, Owen Warner a plaisanté sur les ronflements de Mike Tindall.

Il a déclaré: «Je pensais que la principale chose que je devais surveiller était les araignées, les serpents ou les insectes… il s’avère que c’était en fait Mike. Nous avons un cas classique d’un [mimics loud snoring].”

Pendant ce temps, sur l’île, Scarlette Douglas a déclaré : « Je suis plutôt matinale, je ne pensais pas l’être. Ouais, je suis prêt à y aller, faisons ça.

Boy George lui a dit: “J’ai passé une nuit incroyable d’une certaine manière. J’ai médité pendant environ deux heures.

Scarlette a ri: “Je viens d’entendre ronfler.”

Boy George a répondu: “Désolé bébé!”

Malgré son émission de radio tôt le matin, Chris Moyles a admis : « Mes camarades de camp vont se rendre compte que, ironiquement, je ne suis pas du matin.

“Je mets un peu de temps à me réveiller, mais voyons comment ça se passe.”