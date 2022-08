Charlbi Dean, l’actrice de “Triangle of Sadness”, est décédée à 32 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice de “Triangle of Sadness”, Charlbi Dean, est décédée à 32 ans, a confirmé Fox News Digital.

L’actrice montante d’Afrique du Sud est décédée d’une maladie soudaine. A cette époque, la maladie n’est pas connue.

Dean a décroché son plus grand rôle dans “Triangle of Sadness”, qui devrait sortir en octobre. Le film a impressionné le Festival de Cannes et a reçu la Palme d’Or.

Après le festival, Dean s’est rendu sur Instagram pour célébrer l’exploit. “Félicitations notre famille, nous l’avons fait !!! @ruben_ostlund tu es la CHÈVRE Je te suis éternellement reconnaissant de m’avoir fait confiance pour faire partie de ton génie et mon cher @sinaostlund Je ne peux pas croire que j’ai eu la meilleure année à faire ça pendant l’un des moments les plus difficiles de ma vie”, a-t-elle commencé.

“Voici quelques photos de l’année en Suède et en Grèce pendant la pandémie. Pour toujours et toujours notre famille @triangleofsadness”, a-t-elle conclu aux côtés de plusieurs images du Festival de Cannes en mai.

Dean joue aux côtés de Woody Harrelson, Harris Dickinson, Carolina Gynning et Dolly De Leon dans le film inédit.

Avant de décrocher son rôle à succès, Dean a joué le rôle de Syonide dans l’émission CW “Black Lightning”. D’autres films dans lesquels elle a joué des rôles sont “Blood in the Water”, “Don’t Sleep”, “An Interview with God” et “Porthole”. Elle a fait ses débuts d’actrice dans “Spud” en 2010 et est revenue pour la suite “Spud 2 : The Madness Continues” en 2013.

Dean était également un mannequin professionnel et a fait la couverture du magazine Venice pour son numéro d’automne 2019. Elle était en couple avec Luke Volker, qui est également dans l’industrie du mannequinat.