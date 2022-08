Charlbi Dean est mort à 32 ans – La star de la série DC Black Lightning décède après une “maladie soudaine et inattendue”

CHARLBI Dean, star de la série DC Black Lightning, est décédé à l’âge de 32 ans.

L’actrice et mannequin sud-africaine est décédée hier d’une “maladie inattendue et soudaine”, a confirmé son porte-parole.

Charlbi Dean est décédé à l’âge de 32 ans Crédit : Getty

L’actrice sud-africaine a joué dans la série de super-héros Black Lightning Crédit : Instagram, The CW

Une source a rapporté que Dean est décédée dans un hôpital de New York, bien que la cause exacte de sa mort n’ait pas été annoncée.

Dean a joué dans l’émission de super-héros “Black Lightning” sur The CW Network, jouant le rôle de Syonide.

Son personnage était un anti-héros assassin avec une peau pare-balles et des compétences de combat incroyables.

Son travail comprend également les films “Blood in the Water”, “Don’t Sleep”, “An Interview with God”, “Porthole” et “Triangle of Sadness”.