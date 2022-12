Charlbi Dean cause du décès confirmée après un décès soudain à 32 ans: coroner

Charlbi Dean est décédé d’une septicémie bactérienne en août, a confirmé le médecin légiste de New York à Fox News Digital. Elle avait 32 ans.

La mort de Dean a été considérée comme un accident. Le médecin légiste a indiqué que sa cause de décès était « une septicémie bactérienne (Capnocytophaga) compliquant une asplénie due à un traumatisme contondant à distance du torse ».

Dean aurait été impliquée dans un accident de voiture en 2009. En plus de l’ablation de sa rate, elle a eu des côtes cassées et une fracture du dos.

Le frère de Dean, Alex Jacobs, a parlé à “Rolling Stone” quelques jours après sa mort et a expliqué que Charlbi avait ressenti des symptômes “mineurs”. Elle a demandé à son fiancé, Luke Volker, de l’emmener aux urgences. Elle est décédée quelques heures plus tard.

À l’époque, il a été révélé que sa mort était due à une “maladie soudaine”.

“Nous ne sommes toujours pas tout à fait sûrs [what happened]”, a déclaré Jacobs au point de vente. “Une autopsie est en cours, ce qui, nous le savons, pourrait prendre un certain temps. Mais ce que nous avons entendu [that] il y avait une infection virale dans ses poumons.”

Il a ajouté que Dean avait été impliqué dans un “très, très grave accident de voiture” en 2009, après quoi les médecins lui avaient retiré la rate.

“[The spleen is] impliquée dans la lutte contre les infections, et cela aurait pu avoir quelque chose à voir avec ce qui s’est passé », a déclaré Jacobs. « Sa rate n’étant pas là vient d’ajouter à la raison pour laquelle elle ne pouvait peut-être pas la combattre.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les bactéries Capnocytophaga “sont des bactéries normales que l’on trouve couramment dans la bouche des humains, des chiens et des chats”.

Caitlin Cossaboom, agente du service de renseignement sur les épidémies au CDC et vétérinaire formée, a précédemment déclaré à Fox News Digital que “les infections graves dues à Capnocytophaga sont très rares”, mais les personnes dont le système immunitaire est affaibli, qui ont du mal à combattre les infections, sont plus à risque de tomber malade.

On ne sait pas si un animal était responsable de l’infection de Dean. Fox News Digital a contacté le représentant de Dean pour un commentaire.

Le dernier rôle de Dean était dans “Triangle of Sadness”, qui a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes cette année.

Elle a joué aux côtés de Woody Harrelson, Harris Dickinson, Carolina Gynning et Dolly De Leon dans la comédie.

Avant de décrocher son rôle à succès, Dean a dépeint Syonide dans l’émission CW “Black Lightning”.

On lui attribue des rôles dans “Blood in the Water”, “Don’t Sleep”, “An Interview with God” et “Porthole”.

L’actrice sud-africaine a fait ses débuts d’actrice dans le film “Spud” de 2010 et a travaillé sur “Illusive Fields” peu de temps avant de revenir pour la suite de “Spud 2 : The Madness Continues” en 2013.