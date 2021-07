Charlamagne Tha God et Stephen Colbert lanceront une émission de fin de soirée sur Comedy Central

Charlamagne Tha Dieu, co-animateur de la populaire émission de radio du matin « Le club du petit-déjeuner, » apporte sa marque unique de comédie et de commentaire social à la télévision de fin de soirée.

La nouvelle émission télévisée a été co-créée par l’animateur de CBS « Late Show » Stephen Colbert.

« Tha God’s Honest Truth with Lenard ‘Charlamagne’ McKelvey » fera ses débuts sur Comedy Central les vendredis soirs à partir du 17 septembre.

L’émission ramène Colbert à Comedy Central pour la première fois depuis que « The Colbert Report », une interprétation satirique d’émissions politiques axées sur la personnalité, a mis fin à ses 11 saisons en 2014.

Cette semaine, Colbert a teasé un retour sur le réseau, également détenue par la société mère de CBS ViacomCBS.

« The Late Show with Stephen Colbert » est diffusé les soirs de semaine sur CBS.

Charlamagne et Colbert, tous deux originaires de Caroline du Sud, ont déclaré qu’ils étaient liés par leurs antécédents communs. Le frère de Colbert était également enseignant au collège de Charlamagne.

« Mes frères de Caroline du Sud, Stephen Colbert, sont le co-signataire ultime dans l’espace nocturne et il ne co-signerait aucun taureau —–! » dit Charlamagne. « Nous allons gagner un Emmy l’année prochaine pour la meilleure direction d’éclairage. Je le sens !!! »

« Pendant trop longtemps, la ville de Moncks Corner, en Caroline du Sud, a été sous-représentée tard dans la nuit », a déclaré Colbert, faisant référence à l’endroit où Charlamagne a grandi. « J’attends avec impatience toutes les façons dont l’intrépide et sans égal Charlamagne va changer la donne. »

Selon le communiqué de mercredi des réseaux MTV, l’émission hebdomadaire de 30 minutes présentera « l’approche culturellement fluide de Charlamagne sur les problèmes sociaux dans une variété de plongées profondes, de croquis et d’expériences sociales qui déballe habilement les sujets les plus urgents imprégnant la politique et la culture. Comique rédempteur. , rafraîchissante et non filtrée, et sans vergogne noir, rien n’est interdit. »

« C’est l’un de ces moments où je peux vous montrer mieux que je ne peux vous le dire. » dit Charlamagne.

Charlamagne est apparu sept fois dans le « Late Show » de Colbert depuis 2016, et les deux ont développé une amitié au fil des ans qui a abouti à leur première entreprise commerciale. « Tha God’s Honest Truth » sera produit par Aaron McGruder, créateur de « Les Boondocks, » une bande dessinée et une émission sur Cartoon Network, qui jette un regard satirique sur la politique, la culture pop et le statut socio-économique de la communauté noire.

« Tha God’s Honest Truth » est le dernier accord d’un empire médiatique en pleine croissance pour Charlamagne.

Charlamagne a attiré l’attention nationale en tant qu’acolyte de la personnalité de la radio Wendy Williams. Il est surtout connu comme co-animateur de « The Breakfast Club » basé sur Power 105,1 FM à New York.