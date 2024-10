Charlamagne Tha God demande à Kamala Harris si Janet Jackson est « en colère » contre elle à cause de Michael

La vice-présidente Kamala Harris a démenti mardi une rumeur concernant la chanteuse Janet Jackson, après que la célèbre artiste a affirmé qu’elle n’était pas noire.

Le vice-président a réagi à la déclaration de Jackson et à la controverse qui a suivi lors d’une conversation publique avec Charlamagne Tha God à Detroit, Michigan.

Charlamagne a demandé à Harris de répondre à la rumeur sur les réseaux sociaux selon laquelle Janet Jackson était en colère contre elle, parce qu’elle avait poursuivi son frère le chanteur superstar Michael Jackson.

« Ce n’est tout simplement pas vrai dans aucun des deux domaines », a déclaré Harris en riant.

Lorsqu’on lui a demandé si Jackson était en colère contre elle, Harris a admis qu’elle n’avait pas parlé à Janet Jackson depuis la controverse.

« Je ne sais pas, je ne lui ai pas parlé, mais ce n’est certainement pas vrai à propos de son frère », a déclaré Harris.

Janet Jackson, 58 ans, a remis en question la race de Harris lors d’une interview avec The Guardian en septembre.

« Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne », a déclaré Jackson lorsqu’on lui a demandé sa réaction à l’idée que Harris soit élue première femme noire présidente des États-Unis.

« Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit », a poursuivi Jackson. «Je veux dire, je n’ai pas regardé les informations depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc.

Janet Jackson, photographiée lors d’une interview à la télévision britannique au début du mois, a affirmé que Kamala Harris n’était pas noire et que le père du vice-président était blanc.

Harris est né de Shyamala Gopalan, une chercheuse indienne sur le cancer, et de Donald Harris, un professeur d’économie noir de Jamaïque (photographiés ensemble dans les années 1960).

Harris s’identifie comme noire, car son père est originaire de la Jamaïque et sa mère est originaire d’Inde.

La question est devenue encore plus controversée après que Jackson se soit distanciée d’une déclaration publiée en son nom présentant ses excuses à Harris et licencié la personne qui a tenté d’apaiser la polémique.

Harris a souvent été confrontée à des questions sur sa race tout au long de sa carrière, car elle rejette fréquemment les critiques qui contestent sa noirceur.

La vice-présidente s’est longuement entretenue avec Charlemagne sur les problèmes de campagne, alors que l’animateur parfois critique lui a demandé de clarifier un certain nombre de problèmes en ligne entourant sa campagne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait poursuivi plus d’un millier de personnes pour marijuana lorsqu’elle était procureure du district de Californie, Harris a nié.

La candidate démocrate à la présidence, la vice-présidente Kamala Harris (à gauche) se prépare à parler avec Charlamagne Tha God

Le candidat démocrate à la présidence, le vice-président Kamala Harris (à droite) et Charlamagne Tha God se sont embrassés avant leur entretien à la mairie de Detroit, dans le Michigan.

« Ce n’est tout simplement pas vrai. Et ce que vous diront les défenseurs publics qui, à cette époque-là, vous le diront. J’étais le procureur le plus progressiste de Californie dans les affaires de marijuana », a déclaré Harris.

En tant que procureur, Harris supervisé Selon Mercury News, 1 900 condamnations pour délits liés à la marijuana, un taux plus élevé que son prédécesseur, et elle s’est également opposée à la législation qui légaliserait la marijuana jusqu’à ce qu’elle devienne sénatrice des États-Unis.

Elle a déploré les arguments « utiles » concernant son parcours en tant que procureur en Californie.

« L’un des plus grands défis auxquels je suis confronté est la désinformation. Et c’est utile parce que cela vise à convaincre les gens qu’ils ne devraient pas croire que le travail que j’ai fait a eu lieu et a un sens », a-t-elle déclaré.

Harris s’est également hérissée de l’idée qu’elle et Biden avaient mal géré la frontière et méritaient « une grande partie du blâme ».

« La première chose que nous avons abandonnée, c’est un projet de loi visant à réparer le système d’immigration défaillant », a-t-elle déclaré sur la défensive, accusant le Congrès de ne pas l’avoir adopté.

Le vice-président a également réaffirmé son engagement en faveur de l’idée de réparations pour les descendants de l’esclavage.

« Cela doit être étudié, cela ne fait aucun doute », a-t-elle déclaré. « Et j’ai été très clair sur cette position. »