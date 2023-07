Charlamagne Tha God compare Cardi B à Jay-Z et Drake

Cardi B est-il le nouveau Jay-Z ?

Si vous laissez Charlamagne Tha God, animatrice du Breakfast Club, le dire, elle partage certainement une mentalité avec le MC que beaucoup considéreraient comme le GOAT. Selon un article de Blavitéle jock radio né Lenard McKelvey était invité sur Big Loon’s C’est là-haut podcast où il a cueilli un bouquet de fleurs fraîches à offrir au rappeur torride du Bronx. Charlamagne dit que Cardi « a changé (cela dans) la culture » avec sa volonté de prêter sa voix et sa présence sur des chansons et des vidéoclips avec de nouveaux artistes pour aider. donnez-leur un coup de pouce en termes de métriques et de popularité.

« Parce que Cardi l’a fait là où vous êtes l’OG, vous êtes la personne qui a gagné tout l’argent, vous avez vendu tous les disques, mais vous n’avez aucun problème à mettre votre bras autour de cette prochaine personne. »

Au risque d’être harcelée et intimidée par des robots des réseaux sociaux et des adultes accros aux célébrités, la critique culturelle de Charlamagne répond aux critiques que beaucoup ont lancées contre Nicki Mianj qui, jusqu’à récemment, ne semblait pas enthousiaste à l’idée de partager le micro avec certains d’entre elle. nouveaux pairs qui entraient dans le jeu. M. Tha God a ensuite expliqué les similitudes qu’il voit entre Cardi et Carter.

« Cardi a fait pour le rap féminin ce que JAY-Z et Drake ont fait. Comme JAY-Z, quelle que soit la sortie suivante, JAY-Z sautait dessus. Que ce soit Juvénile‘est ‘Huh.’ Que ce soit Houston, que ce soit Rick Ross… qui que ce soit, Jay sautait dessus », a déclaré l’auteur à succès.

Malgré leur camaraderie récurrente, Charlamagne a même donné à Drake des accessoires dans le cadre de son enthousiasme pour aider des artistes pratiquement inconnus à gagner en notoriété.