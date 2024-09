Charlamagne Tha God a un message pour Kendrick Lamar

« C’est vraiment génial », a déclaré Charlamagne Tha God à propos de la nouvelle chanson de Kendrick Lamar. « Comme tu l’as dit, Lauren, je ne crois pas que le disque parle uniquement de Drake. Je pense qu’il parle juste de la culture. Des gens dans le monde, de la société, de l’industrie, des médias. Et je vais te dire quelque chose, Kendrick : tu vas devenir fou, ok ? La seule chose que tu peux faire, c’est continuer à être le changement que tu veux voir dans le monde. Parce que ça ne s’arrêtera pas de sitôt. Ce n’est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire ? *rires* On est allés trop loin. Comme si Dieu lui-même devait revenir, et même là, ils n’y croiraient pas ! *rires* Même là, mec, « Triumph » du Wu-Tang pourrait commencer à jouer et un gros orteil pourrait tomber du ciel et Jésus lui-même pourrait descendre, et ils lui feraient faire ses preuves. « Ce n’est pas marcher sur l’eau, c’est l’IA » »

