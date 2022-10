Charlamagne dit que Kanye West était fou de la taille du pénis de Pete Davidson

Charlamagne Tha God s’est récemment rappelé un appel téléphonique étonnamment impertinent qu’il a reçu de Kanye West à propos du pénis de 10 pouces de Pete Davidson et vous devez entendre l’histoire.

Pendant la querelle unilatérale très publique de Kanye West avec Pete Davidson, plusieurs personnes qui étaient amis avec Ye ont eu une décision difficile à prendre. Même si Kid Cudi est apparu sur DONDA en 2021, son amitié avec Ye a pris fin en raison de ses liens avec Pete que Ye a surnommé “Skeet”. Cudi a ri de Kanye en le coupant du petit ami de Kim Kardashian et l’a surnommé un “dinosaure”.

Un autre ami commun de Kanye et Pete était Charlamagne Tha God qui a laissé entendre que Kanye l’avait également confronté à propos de Davidson.

Charlamagne Tha God dit que Kanye voulait “sauver” Kim K du 10-Inch Back Breaker de Pete Davidson

En novembre dernier, Charlamagne Tha God a envoyé un message à Kanye et lui a donné “Donkey Of The Day” tout en laissant entendre qu’il connaissait le réel raison pour laquelle le rappeur était bouleversé. Charlamagne l’a gardé pour lui mais a averti Ye en disant: “ne me fais pas dire à tout le monde pourquoi tu es en colère.”

Kanye a détaillé ce qui a été dit dans ce document maintenant supprimé Champions de la boisson épisode, et maintenant Charlamagne offre son côté sur son Idiots brillants podcast.

Selon Charlamagne, Kanye l’a appelé pour l’aider à sauver “la nouvelle Marilyn Monroe” en référence à son ex-femme Kim Kardashian.

Charlamagne a dit qu’il avait dit à Ye : “Tu sais que Pete est mon ami, n’est-ce pas ?” qui aurait envoyé Kanye au bord du gouffre.

Kanye aurait répondu en criant dans le téléphone;

“Ma femme est ici en train de baiser un garçon blanc avec un pénis de 10 pouces et vous ne m’aiderez pas ? … Tu es en train de me dire que c’est ton ami alors que tu es censé être de la culture ?

[If you’re curious as to how everyone seems to know about Davidson’s SNL alum appendage, Ariana Grande made waves when she brought it up in a song.]

Charlamagne a ajouté qu’il était intentionnellement mesquin en évoquant l’appel téléphonique de Kanye.

« La raison pour laquelle je n’arrête pas d’évoquer le pénis de Pete à la radio, c’est parce que je sais que ça te fout en l’air, d’accord ? Et tu me l’as dit. Mais il passe l’entretien et agit comme s’il ne savait pas d’où cela venait.

Charlamagne a conclu en qualifiant Kanye de “maître manipulateur”.

Maintenant, nous attendons avec impatience la réponse de Kanye parce que VOUS SAVEZ qu’elle arrive.

Vous pouvez écouter plus de l’histoire de Charlamagne ci-dessous.