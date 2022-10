Charlamagne dit que Kanye West est fou du pénis de Pete Davidson

Charlamagne The God se souvient d’un appel bizarre d’un Kanye West passionné criant à propos du pénis de 10 pouces de Pete Davidson.

Pendant la querelle très publique de Kanye West avec Pete Davidson, plusieurs personnes qui étaient amies avec Ye ont eu une décision difficile à prendre. Même si Kid Cudi est apparu sur DONDA en 2021 après la fin de son amitié avec Ye parce qu’il était ami avec Pete Davidson ou comme Ye l’a nommé “Skeet”. Un autre ami commun était Charlamagne Le Dieu qui a laissé entendre que Kanye West l’avait confronté lors d’un appel téléphonique impertinent.

Charlamagne The God se souvient de Kanye West l’appelant à l’aide pour sauver Kim Kardashian du Back Breaker de 10 pouces de Pete Davidson

En novembre dernier, Charlamagne The God a envoyé un message à Kanye West lui donnant “Donkey Of The Day” et affirmant ensuite qu’il savait pourquoi il était fou. Charlemagne l’a gardé pour lui mais a dit à Ye “ne m’oblige pas à dire à tout le monde pourquoi tu es en colère”. Après avoir évoqué l’appel téléphonique auquel Charlamagne a fait allusion dans le Champions de la boisson épisode, Charlemagne donne tous les détails de la conversation sur son Idiots brillants podcast.

Apparemment, Kanye aurait appelé Charlamagne en le recrutant pour «sauver la nouvelle Marilyn Monroe», faisant référence à son ex-femme Kim Kardashian. Charlamagne dit qu’il a dit à Ye “Tu sais que Pete est mon ami, n’est-ce pas?”, Ce qui aurait envoyé Kanye au bord du gouffre. Kanye aurait répondu en criant au téléphone « Ma femme est ici en train de baiser un garçon blanc avec un pénis de 10 pouces et vous ne m’aiderez pas ? … Tu es en train de me dire que c’est ton ami alors que tu es censé être de la culture ?

Charlamagne a révélé qu’il était intentionnellement mesquin en évoquant la situation ici et là et a donné une bonne raison.

« La raison pour laquelle je n’arrête pas d’évoquer le pénis de Pete à la radio, c’est parce que je sais que ça te fout en l’air, d’accord ? Et tu me l’as dit. Mais il passe l’entretien et agit comme s’il ne savait pas d’où cela venait.

Charlamagne a conclu en qualifiant Kanye de “maître manipulateur”. Avec tous les détails révélés, ce n’est qu’une question de temps avant que Kanye ne donne sa réponse.

Vous pouvez écouter Charlamagne raconter l’histoire ci-dessous.