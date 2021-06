Charity Stonewall dit aux employeurs d’échanger le terme «mère» pour «parent qui a accouché» dans le cadre de la formation à l’égalité

STONEWALL aurait demandé aux organisations de remplacer le mot « mère » par « parent qui a accouché ».

L’association caritative LGBT a conseillé aux employeurs qui souhaitent figurer sur son indice d’égalité au travail qu’ils devaient supprimer le « langage de genre ».

Ils ont également déclaré que les organisations devraient permettre à celles qui s’identifient comme des femmes d’utiliser des toilettes pour femmes, a rapporté le Telegraph.

Le ministère de la Justice a déclaré que ses politiques en matière de ressources humaines avaient été modifiées pour inclure un langage non sexiste et que des termes tels que «père» et «mère» avaient été supprimés.

Le ministère de la Justice arrive en cinquième position sur l’indice d’égalité au travail de Stonewall.

Le ministère de l’Intérieur, le MI6, l’Armée, le Département du commerce international, le Département juridique du gouvernement et la Chambre des communes figurent tous dans le top 100.

L’Université d’Édimbourg aurait été informée que Stonewall « recommande d’utiliser un terme non sexiste tel que « parent qui a accouché » ».

La police du Merseyside aurait été informée que l’utilisation de « employée enceinte » était un « terme plus inclusif ».

Le gouvernement gallois – neuvième sur l’index Stonewall – a supprimé le mot « mère » de sa politique de maternité en 2019. Cependant, le mot « père » y apparaît une fois.

La police du Met aurait indiqué dans un examen des commentaires qu’elle devrait utiliser Stonewall pour revoir toutes ses politiques en matière de ressources humaines après avoir échoué à figurer dans l’indice l’année dernière.

Le directeur de Fair Play For Women, le Dr Nicola Williams, a déclaré que Stonewall était presque devenu un « département gouvernemental à part entière, le gouvernement sous-traite presque ses points de vue sur l’égalité ».

Stonewall a déclaré qu’il se sentait « confiant dans nos conseils sur la loi sur l’égalité qui est basé sur le code de pratique de la loi sur l’égalité de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme ».

Cela survient alors que la ministre de l’Égalité, Liz Truss, exhorte le gouvernement à quitter un programme de diversité géré par Stonewall.

Mme Truss souhaiterait que le gouvernement abandonne le programme des «champions de la diversité» en raison des inquiétudes qu’il n’offre pas un bon rapport qualité-prix.

Stonewall gagne des millions de livres chaque année grâce au programme de formation, a rapporté le Times.

Les frais du programme commenceraient à environ 2 500 £.

