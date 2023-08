Charity Lawson, Dotun Olubeko sur leurs fiançailles et leur famille : exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie







Charité Lawson et Dotun Olubeko sont enfin en mesure de rendre publique leur romance après la finale de La bachelorette a été diffusé le 21 août, mais leur histoire d’amour ne s’est pas déroulée sans obstacles. Lorsque la famille de Charity est venue aux Fidji lors de la finale, ils ont émis quelques réserves lorsqu’elle leur a dit qu’elle était amoureuse de Dotun et de Joey Graziadei. Après avoir rencontré les deux hommes, la famille a également semblé favoriser Joey, mais n’a pas voulu donner à Charity une réponse directe sur qui elle pensait qu’elle devrait choisir.

« Les choses ont été modifiées et ce n’était certainement pas la meilleure représentation », a admis Charity dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie. « Mais ça va. Ma famille est définitivement d’accord avec cela et ils étaient très excités lorsque j’ai pu leur annoncer la nouvelle que Dotun était le bon et que nous étions fiancés. Elle a également ajouté qu’elle « respecte » sa mère pour ne pas avoir donné de réponse directe. « Elle connaissait mon cœur et exactement où j’en étais », a expliqué Charity.

Dotun a proposé une magnifique bague Neil Lane de taille ovale avec des diamants sur l’anneau, et Charity a déclaré qu’elle était ravie de ce choix. « Vraiment la bague de mes rêves. Il a très bien fait ! elle a jailli. «Je n’ai pas eu beaucoup de contribution du tout. Je n’ai clairement pas l’occasion de voir les bagues et d’être comme « CELUI-CI ! Mais j’ai mentionné que je souhaitais une coupe ovale très traditionnelle et très classique. Il a vraiment réussi à choisir la bague parfaite.

Avant la diffusion de la finale, Charity et Dotun ont dû passer des semaines à regarder le voyage de Charity avec d’autres hommes, mais ils ont réussi à s’en sortir grâce à une excellente communication. « Je savais qu’en arrivant là-bas, je regarderais probablement ça en arrière », a admis Charity. «J’étais très intentionnel à cet égard. La chose la plus précieuse dans tout cela est notre relation. Je voulais être très proactif pour répondre à toutes ses préoccupations. Nous avons eu ces conversations plus difficiles au début et cela a simplement jeté les bases pour que nous puissions avoir un bon espace libre pour tout regarder en arrière. Nous nous sommes simplement renseignés semaine après semaine et honnêtement, tout s’est très bien passé.

Dotun a félicité Charity pour avoir « été si incroyable » tout au long du processus, même pendant les moments difficiles. « Elle me surveille, s’assure que tout va bien et pose toutes les bonnes questions », s’est-il exclamé. «J’étais déjà sûr de savoir qu’il y aurait des moments difficiles et que nous aurions du mal, mais nous nous en sommes sortis et c’était super facile. Je suis reconnaissante pour celle-ci et pour l’amour qu’elle a pour nous et pour moi.

Maintenant que leur relation est ouverte, les choses ne ralentiront pas vraiment pour Charity et Dotun de si tôt. Charity a été confirmé comme membre du casting de la prochaine saison de Danser avec les étoiles, ce qui laisse beaucoup de choses à découvrir alors qu’ils déterminent comment ils passeront du temps ensemble. « DWTS laisse beaucoup d’ouverture, mais tant que nous sommes ensemble, je pense que nous sommes ravis de le faire », a partagé Dotun. « Nous allons juste nous amuser, passer du temps et faire des choses normales. C’est à peu près tout pour l’instant.

Lorsqu’il s’agit de planifier un mariage, Charity et Dotun ne veulent pas attendre trop longtemps et envisagent 2025 ou 2026 comme le moment idéal pour marcher dans l’allée. Pour la liste des invités, Charity ne donne pas son avis quant à savoir si d’autres membres de la distribution seront invités ou non, mais Dotun a des amis auxquels il souhaite certes assister. «C’est ma timonerie. Elle a fermé ce chapitre », a-t-il ri. « Ils ont si bien choisi Charity en raison du genre de femme qu’elle est, donc tous les gars sont vraiment incroyables. Nous sommes un groupe soudé. Je suis sûr que quelques-uns de ces gars feront une apparition. Lesquels? Je ne sais pas encore. Ils feraient mieux de se comporter de la meilleure façon possible ! »