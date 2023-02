Charity Dingle terrifiée après une tragédie familiale à Emmerdale

Des temps TROUBLES sont à venir pour Charity Dingle alors que sa famille est frappée par une tragédie massive la semaine prochaine.

La propriétaire de Woolpack est dévastée lorsque sa petite-fille Sarah rencontre des problèmes de santé à Emmerdale.

Sarah (Katie Hill) a toujours dit clairement qu’elle était consciente qu’elle ne vivrait pas jusqu’à l’âge de sa défunte arrière-grand-mère Faith.

La santé de la jeune fille de dix-sept ans a souvent été menacée depuis sa petite enfance.

On lui a initialement diagnostiqué une maladie génétique rare appelée anémie de Fanconi, ce qui l’a amenée à subir une greffe de moelle osseuse.

Plus tard en 2017, Sarah a lutté contre un cancer de la gorge avant de souffrir d’une insuffisance cardiaque causée par son traitement de chimiothérapie.

Le jeune a subi une transplantation cardiaque et a été stabilisé à l’aide de médicaments.

Mais l’adolescent est prêt pour un autre voyage à l’hôpital dans les scènes à venir du feuilleton basé dans le Yorkshire.

En arrivant sur ITV, Sarah descend les escaliers en trébuchant, luttant pour respirer.

Charity Dingle (Emma Atkins) est mortifiée mais parvient à demander à son partenaire Mackenzie Boyd (Lawrence Robb) d’appeler une ambulance alors que Sarah hyperventile.

Sarah est transportée d’urgence à A&E et emmenée pour un traitement médical alors qu’une charité émotionnelle est détenue par Mackenzie.

Elle se confie alors au beau gosse, inquiète pour l’espérance de vie de sa petite-fille.

Mais quand Chloé voit un médecin marcher délibérément vers eux, ses inquiétudes se transforment en peur car elle sait qu’il y a des nouvelles.

Sarah s’en sortira-t-elle ?

Tout n’est pas comme il semble et les problèmes de santé de Sarah ne sont pas apparus de nulle part.

Comme les téléspectateurs le savent, Charity ignore que Mackenzie Boyd s’est senti coupable de son aventure d’un soir avec Chloe Harris (Jessie Elland).

Alors que Chloé est heureuse de garder le secret, Mackenzie prend de plus en plus conscience qu’il doit être honnête, d’autant plus que Charity a donné à la future mère un endroit où rester lorsqu’elle a été expulsée de chez elle par sa sœur Amy Wyatt.

Accablé et inondé de culpabilité, Mack révèle à Chloé qu’il parlera à Charity de leur bébé.

Chloé est déconcertée alors que Mack refuse de reculer, prêt à faire face aux conséquences de ses actes le même jour.

Mais pour tenter de la sauver des retombées, il encourage Chloé à partir.

Elle refuse catégoriquement d’être jetée aux loups par lui, sachant qu’elle n’a nulle part où aller, et tient bon.

Juste au moment où ils sont sur le point de se révéler tous les deux, les troubles de santé de Sarah se mettent en travers… alors qu’elle écoutait leur conversation, tapie dans l’ombre.

Que leur réserve-t-il ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

