Charismatique et controversé mais roi incontesté du tennis

Novak Djokovic, qui a remporté un record du 23e titre masculin du Grand Chelem dimanche, est poussé à travers la controverse par sa détermination à être le plus grand de tous les temps.

La victoire du Serbe sur Casper Ruud lors de la finale de Roland-Garros l’a mené devant le grand rival Rafael Nadal en tête de la liste des grands champions masculins de tous les temps.

Pour Djokovic, 36 ans, il est important d’être le meilleur, et il a un sens aigu de sa place historique dans le tennis maintenant qu’il est devenu le premier homme à remporter les quatre Grands Chelems au moins trois fois.

Il continue aussi à labourer les hauts et les bas car c’est « une grande école de la vie ».

« Je voudrais envoyer un message à tous les jeunes. J’étais un enfant de sept ans qui rêvait de gagner Wimbledon et d’être numéro un mondial un jour », a-t-il déclaré dimanche.

« Je suis plus que reconnaissant, mais je sens que j’avais le pouvoir de créer mon propre destin. Je le crois et le ressens avec chaque cellule de mon corps. Soyez dans le moment présent, oubliez le passé. Si vous voulez un avenir meilleur, vous le créez. »

Alors que Nadal et Roger Federer, aujourd’hui à la retraite, sont largement admirés, Djokovic continue de diviser et d’unir.

Ses réalisations stupéfiantes sur le terrain ont souvent été éclipsées par des gaffes et des faux pas.

Le dernier en date remonte à la première semaine des Internationaux de France lorsqu’il a écrit « Le Kosovo est le cœur de la Serbie » sur l’objectif d’une caméra de télévision alors que les tensions ethniques augmentaient à nouveau dans les Balkans.

Sur le terrain, il a été hué pour avoir donné un coup de poing alors que son rival en demi-finale, Carlos Alcaraz, était flétri par des crampes.

« Cela ne me dérange pas. Ce n’est pas le premier; probablement pas le dernier. Je vais juste continuer à gagner », a déclaré Djokovic.

Son moment le plus controversé a été son refus de se faire vacciner contre Covid, qui a culminé avec l’expulsion de Djokovic l’année dernière de Melbourne à la veille de l’Open d’Australie 2022.

Sa position intransigeante sur le vaccin l’a également vu exclu des États-Unis et incapable de jouer à l’US Open.

Même avant cela, le Serbe était apparemment condamné à ne jamais être tenu dans la même estime que Federer ou Nadal, les champions incontestés du peuple.

Il y a ceux qui voient quelque chose de trop calculateur dans le maquillage de Djokovic – une présence intense et maussade sujette à l’affectation.

Son infâme défaut de l’US Open en 2020 pour avoir balayé avec irritation une balle qui a frappé une juge de ligne a donné un aperçu de son caractère fougueux.

Et certaines de ses positions personnelles ont suscité des critiques – une affirmation qui a soulevé des sourcils était sa conviction qu’il était possible de modifier la composition de l’eau et de la nourriture par la pensée positive.

– Compte à rebours –

Cependant, les réalisations professionnelles et la détermination d’un joueur qui a été le premier à franchir la barrière des 150 millions de dollars de prix ne peuvent être mises en doute.

Djokovic, qui a quitté Belgrade à l’âge de 12 ans pour s’entraîner à Munich et échapper au bombardement de sa ville natale par l’OTAN, a remporté le premier de ses 23 tournois majeurs à l’Open d’Australie en 2008.

Il a fallu trois ans avant qu’il n’ajoute son deuxième.

Il a abandonné le gluten de son alimentation, son physique souple lui permettant de chasser les causes perdues, le transformant en l’homme en caoutchouc du tennis avec une défense solide comme le roc.

En 2011, il a connu une année spectaculaire, remportant trois des quatre Grands Chelems et devenant numéro un mondial pour la première fois.

Au total, il compte 10 Opens d’Australie, sept Wimbledon, trois titres à l’US Open et maintenant trois Open de France.

Et le temps semble être de son côté dans sa quête pour être considéré comme le plus grand de tous les temps.

Federer est maintenant à la retraite tandis que Nadal, 37 ans, est absent pour le reste de la saison en raison d’une blessure à la hanche qui pourrait bien le voir définitivement écarté.

Djokovic montre peu de signes de perte de son avantage physique – 11 de ses 23 tournois du Grand Chelem sont survenus après ses 30 ans.

