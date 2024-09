« Chargez-vous », déclare un analyste à propos de l’action Sirius XM

Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI) a connu une séance de négociation en dents de scie aujourd’hui après avoir finalisé sa fusion avec Sirius XM, l’action de Liberty Media. Les actions ont chuté jusqu’à 8,5 % dans la matinée, mais ont rapidement rebondi, grimpant de 12 % pour atterrir dans le vert.

La société nouvellement fusionnée continuera à fonctionner sous la marque Sirius XM, les échanges débutant après un fractionnement d’actions inversé tant attendu.

Dans le cadre de cette annonce, Sirius XM a mis en avant sa « structure de capital simplifiée » et a fourni une mise à jour financière. La société a réitéré ses perspectives de chiffre d’affaires et d’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’année 2024, tout en prévoyant un flux de trésorerie disponible d’environ 1 milliard de dollars pour l’année. Cette mise à jour fait suite à une prévision antérieure de fin avril, lorsque la société prévoyait de générer 1,2 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible après son rapport sur les résultats du premier trimestre.

Parmi les voix optimistes figure l’analyste de Seaport, David Joyce, qui reste confiant quant à la trajectoire de l’entreprise vers la croissance.

« Nous considérons le FCF 2024 comme le nadir de l’entreprise, avec une croissance significative qui reprendra en 2025 à mesure que les dépenses d’investissement en satellite et en replateforme technologique modéreront et que de nouvelles initiatives de publicité et de streaming gagneront du terrain », a déclaré Joyce.

En fait, à partir de maintenant, Joyce pense que la nouvelle structure de Sirius devrait « améliorer considérablement la liquidité des échanges et simplifier l’histoire », ce qui pourrait élargir la base des actionnaires et potentiellement « améliorer le sentiment et la valorisation ».

Joyce est un adepte du « modèle économique stable », qui comprend des abonnés fidèles à la radio par satellite, un segment de podcasting et de publicité en hausse et un « déclin gérable/modéré » de l’activité Pandora. L’entreprise se concentre sur l’expansion de son service de streaming pour attirer un public plus jeune, avec des investissements dans des créateurs de contenu comme Alex Cooper pour stimuler la croissance. En outre, les efforts visant à unifier Sirius et Pandora sur une seule plateforme devraient permettre « des accords de regroupement et de publicité multiplateforme ».

Alors, que devraient faire les investisseurs maintenant ? Achetez des actions de la nouvelle entité SIRI, conseille Joyce, dont l’objectif de cours de 37 $ implique que l’action grimpera de 42 % dans les mois à venir. (Pour voir les performances de Joyce, cliquez ici)

Dans l’ensemble, l’action SIRI bénéficie d’une note consensuelle d’achat modéré de la part des analystes de la rue, sur la base de 11 évaluations avec une répartition de 4 achats, 6 maintiens et 1 vente. (Voir Analyse des actions SIRI)

