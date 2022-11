Chargez votre iPhone en déplacement avec cette batterie MagSafe à 71 $

Considérant que votre téléphone fonctionne également comme votre GPS, votre portefeuille de calendrier et bien plus encore, se faire prendre avec une batterie déchargée peut perturber sérieusement votre journée. Heureusement, il existe des batteries portables conçues pour empêcher cela, et si vous êtes un iPhone utilisateur, en ce moment, vous pouvez en acheter un pour moins cher. , et offrent actuellement 28 $ de réduction sur la batterie MagSafe d’Apple, ramenant le prix à seulement 71 $. Tous les détaillants n’ont pas une expiration claire pour cette offre, mais les remises sur les appareils et accessoires Apple durent rarement longtemps. Nous vous recommandons de passer votre commande rapidement si vous espérez en acheter un à ce prix.

Cette batterie MagSafe est parfaite pour les journées chargées où vous n’avez pas la possibilité de brancher votre téléphone et d’attendre qu’il se recharge. Avec des aimants intégrés, il reste attaché et parfaitement aligné à l’arrière de votre iPhone 12 pour une recharge sans fil en déplacement. Selon Apple, il peut contenir suffisamment de jus pour recharger votre modèle de base iPhone 12, 13 ou 14 jusqu’à 60%ou jusqu’à 40 % sur les plus grands modèles Plus et Pro Max. De plus, il peut fournir une charge encore plus rapide, jusqu’à 20 W, lorsqu’il est connecté à un câble Lightning et à un adaptateur secteur. Cette batterie n’est pas non plus la seule pièce jointe utile MagSafe pour iPhone. Découvrez notre tour d’horizon de tous les meilleurs accessoires MagSafey compris des poignées, des supports, des portefeuilles et plus encore, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre téléphone Apple.