Chargez les vélos électriques à 500 $ de réduction avec cette vente du Black Friday

Vélos électriques deviennent de plus en plus populaires alors que les gens cherchent des moyens de réduire leur empreinte carbone. Les vélos électriques sont parfaits pour se rendre au travail ou à l’école sans transpirer, mais ils ont tendance à être chers. Si vous envisagez d’investir dans un vélo, Charge vous propose lorsque vous utilisez un code promotionnel CHARGE500-12 à la caisse, vous permettant d’obtenir un vélo électrique sans dépenser une fortune. Cette offre dure jusqu’à la fin de l’année (31 décembre), donc que vous souhaitiez en acheter un pour vous-même ou offrir un vélo électrique à un être cher en cette saison des fêtes, vous avez le temps de profiter des économies.

Ils sont différents disponible pour répondre à une variété de besoins. Par exemple, est un vélo tout-terrain électrique robuste, idéal pour les pistes cyclables et autres randonnées d’aventure. Il a une suspension avant et un moteur à entraînement central pour gérer les terrains plus accidentés que les autres modèles. Mais pour les navetteurs, Le vélo hybride électrique est une bonne option avec une position de conduite plus détendue, ainsi qu’un accélérateur au pouce, une assistance au pédalage et un moteur d’entraînement de moyeu. Les prix commencent à 1 700 $, ce qui signifie qu’avec le code de coupon appliqué, vous pouvez obtenir un vélo électrique de Charge pour aussi peu que 1 200 $.