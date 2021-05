Chargeur Xiaomi Démos 200W, recharge le Mi 11 Pro personnalisé en seulement 8 minutes

Les guerres de charge s’intensifient à nouveau et Xiaomi tire avec 200W cette fois-ci. La marque s’est tournée vers Twitter pour montrer ses derniers développements en matière de charge rapide avec et sans fil. Le test a utilisé un Mi 11 Pro personnalisé avec une batterie de 4000 mAh au lieu de la cellule de 5000 mAh sur le modèle régulier se chargeant à 200W avec des fils et 120W sans.

Chargez jusqu’à 100% en seulement 8 minutes avec la charge filaire et 15 minutes sans fil! #XiaomiHyperCharge Trop beau pour être vrai? Vérifiez vous-même la minuterie! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl – Xiaomi (@Xiaomi) 31 mai 2021

Les résultats ont été plus qu’impressionnants avec la solution filaire HyperCharge qui a permis au téléphone d’atteindre 100% en seulement 8 minutes, tandis que le chargeur sans fil n’avait besoin que de 7 minutes de plus, portant le temps de charge total à 15 minutes. Ces deux résultats sont qualifiés de nouveaux records du monde.

L’HyperCharger 200W n’a eu besoin que de 44 secondes pour faire passer la batterie de 0 à 10%, suivi de 50% en trois minutes et enfin d’une charge complète à 100% en seulement huit minutes. Un engrenage de synchronisation spécialisé sur le côté a montré la puissance réelle entrant dans le Mi 11 Pro en temps réel. La puissance a fluctué entre 15W et 198W.





Résultats de Xiaomi HyperCharge

Sur le test sans fil, nous avons vu une charge de 10% en une minute, suivie d’une charge de 50% en sept minutes et enfin d’une charge de 100% en 15 minutes. Comme d’habitude, ne vous attendez pas à voir de si tôt des vitesses comme celle-ci sur les téléphones commerciaux et il convient de noter que la dégradation de la batterie due au chargement à ces vitesses surréalistes sera certainement un gros obstacle à surmonter.