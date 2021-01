Ce chargeur Samsung 65W (EP-TA865) a été certifié par les autorités coréennes en septembre, mais c’est la première fois que nous le voyons sur une photo. Il prend en charge la livraison d’alimentation USB jusqu’à 20 V et 3,25 A, y compris l’alimentation programmable (PPS).

Il est suffisamment puissant pour être également utilisé avec des ordinateurs portables, à condition qu’ils puissent être chargés via leurs ports USB-C. Mais il est probablement trop puissant pour les produits phares du Galaxy S21 qui seront dévoilés ce jeudi – le S21 Ultra prendrait en charge une charge de 45 W, le plus élevé que Samsung ait encore atteint (en utilisant l’adaptateur EP-TA845).

Les Samsung Galaxy S21 et S21 + ne sont pas en lice car ils s’attendaient à atteindre 25W. Et dans les trois cas, vous devrez fournir votre propre bloc d’alimentation, car la nouvelle série S devrait être livrée dans une boîte nue.









Un chargeur USB-C 65W pour Samsung (EP-TA865)

Il est possible que la batterie du Galaxy Note21 Ultra soit renforcée pour une charge de 65 W, mais il est trop tôt pour le dire. Ou il est possible que les rumeurs soient fausses et que le S21 Ultra surpassera son prédécesseur – le S20 Ultra (45W) était plus rapide que le Note20 Ultra, qui était limité à 25W, ce sera donc un bond pour la prochaine Note.

C’est tout à fait possible, en fait, car nous savons déjà que les téléphones S21 passeront à la charge sans fil inversée à 9W, soit le double de ce que les téléphones S et Note de 2020 ont réalisé. Donc, des mises à niveau du système électrique sont à venir, pourquoi pas 65W aussi? Samsung est resté en dehors de la guerre des Watt pour le moment, mais cela pourrait changer.

Source 1 (en néerlandais) | Source 2 | Source 3 (en chinois)