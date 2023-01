Chargeur 240W illustré sur des photos réelles, révélant des détails

Le Realme GT Neo5 devrait arriver bientôt, et les rapports indiquent qu’il sera le premier téléphone à prendre en charge la nouvelle solution de charge rapide de 240 W de l’entreprise. La technologie de charge sera annoncée le 5 janvier et aujourd’hui, des images du chargeur sont apparues en ligne.

L’adaptateur porte un numéro de modèle VCKCJACH, est de marque SuperVOOC et affiche une alimentation de 20 V à un courant de 12 A.









Chargeur 240W

La dénomination SuperVOOC est généralement liée à Oppo, mais la marque partage la R&D avec Realme, il est donc juste de dire que Realme implémentera le même adaptateur ; nous devons encore savoir si l’entreprise aura un nouveau nom. Des sources ont également révélé qu’il y aurait une GT Neo5 moins puissante sur le marché avec “seulement” une charge de 150 W.

Le Realme GT Neo5 aura deux cellules de batterie, chacune avec sa propre pompe de charge, permettant une distribution d’énergie plus grande et plus sûre. L’alimentation 20V/12A de l’adaptateur sera distribuée pour égaler les performances de 10V/24A une fois qu’elle atteindra le smartphone.

Nous avions déjà vu une démonstration de la technologie au MWC de Barcelone en février 2022, et jeudi, nous verrons la vraie chose annoncée.

