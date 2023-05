Charges financières d’Everton: demande « accélérée » des clubs rivaux rejetée par la Premier League | Nouvelles du football

Un certain nombre de grands clubs ont demandé à la Premier League d' »accélérer » les accusations d’Everton pour violation présumée des règles financières, afin que toute sanction puisse être infligée avant la fin de cette saison.

Cependant, Sky Sports News a été informé que ces demandes avaient été rejetées par la Premier League, qui a répondu en disant que les procédures disciplinaires devaient suivre une procédure régulière stricte.

Le délai sera dicté par la commission indépendante qui évalue le dossier.

Mais il est presque inévitable que toute punition (qui pourrait inclure une déduction de points) intervienne après la fin de cette saison, et n’affectera donc pas la bataille d’Everton contre la relégation.

Everton est convaincu qu’il n’a rien fait de mal.

En mars, la Premier League a annoncé qu’elle avait accusé Everton d’avoir enfreint les règles de profit et de durabilité pour la période de trois ans se terminant en 2022, mais il n’y a eu aucun commentaire de la Premier League depuis.

Il est fondamental pour le processus disciplinaire de la Premier League qu’il soit indépendant et ne puisse être influencé par les officiels de la ligue ou par des clubs individuels.

Il n’y a aucune indication sur la durée de l’affaire d’Everton, car il n’y a aucun précédent pour qu’une telle enquête soit terminée.

Manchester City a été accusé d’infractions similaires en février – un mois avant Everton – pour avoir prétendument enfreint les règles financières sur une période de neuf ans jusqu’en 2018. Mais encore une fois – aucune date n’a été fixée pour cette audience indépendante.

City a déclaré à l’époque qu’ils étaient « surpris » des accusations et attendaient avec impatience de laver leur nom.

Que signifient les frais d’Everton?

Kaveh Solhekol de Sky Sports News fait le point après que la Premier League a renvoyé Everton à une commission indépendante pour une violation présumée de ses règles de rentabilité et de durabilité. Le club nie tout acte répréhensible.



La période d’évaluation pour laquelle Everton a été facturé couvre quatre saisons du début de 2018/19 à la fin de 2021/22.

Everton a enregistré des pertes de 371,8 millions de livres sterling au cours des trois dernières années. Les règles de la Premier League permettent aux clubs de perdre un maximum de 105 millions de livres sterling sur trois ans.

Les clubs qui enfreignent les règles du fair-play financier de la Premier League peuvent être condamnés à une amende ou à des points déduits.

Dans un communiqué du club au moment de l’annonce, Everton a déclaré qu’il était « déçu d’apprendre la décision de la Premier League.

« Le club conteste fermement l’allégation de non-conformité et, avec son équipe d’experts indépendants, est entièrement convaincu qu’il reste conforme à toutes les règles et réglementations financières.

« Everton est prêt à défendre vigoureusement sa position auprès de la commission. Le club a, pendant plusieurs années, fourni des informations à la Premier League de manière ouverte et transparente et a consciemment choisi d’agir avec la plus grande bonne foi à tout moment. »