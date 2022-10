Chargers vs Texans Livestream: Comment regarder la semaine 4 de la NFL depuis n’importe où aux États-Unis

Les Chargers de Los Angeles se rendent à Houston pour affronter les Texans lors de la semaine 4. Les Texans sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison, après avoir perdu leurs deux derniers matchs après une égalité pour commencer l’année. Les Chargers ont une fiche de 1-2 et ont besoin d’une victoire pour suivre le rythme des Chiefs et des Broncos à deux victoires dans l’AFC West. Les Chargers sont défoncés, avec Joey Bosa, star edge rusher, absent pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure et Rashawn Slater, plaqueur gauche partant, absent pour l’année. La perte de Slater pourrait causer des problèmes, puisque le quart-arrière Justin Herbert est déjà aux prises avec une blessure aux côtes. Les Chargers et les Texans donnent le coup d’envoi à Houston à 13 h HE (10 h HP) sur CBS.

Le match sera diffusé sur CBS dans les régions de Los Angeles et de Houston (selon 506 Sports) sur services de diffusion de télévision en direct, mais il peut y avoir des cas où vous êtes bloqué en raison d’un problème de localisation Internet ou si vous souhaitez simplement une couche supplémentaire de confidentialité pour la diffusion en continu. Il existe une option qui ne nécessite pas de s’abonner à quelque chose comme Billet du dimanche de la NFL ou NFL+ou rechercher sur Internet un site Web sommaire : vous pouvez utiliser un réseau privé virtuel, ou VPN.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Qu’est-ce que c’est que de jouer au football VR: NFL Pro Era Hands-On

8:17



Voici comment vous pouvez regarder le match depuis n’importe où aux États-Unis avec un VPN.

Lire la suite: NFL 2022 : comment regarder, diffuser en direct chaque match en direct sans câble

Sean M. Haffey/Getty Images



Chargers contre Texans : quand et où ?

Pour la semaine 4 de la saison NFL, les Texans accueillent les Chargers à 13 h HE (10 h HP). Le match se déroulera à Houston au NRG Stadium.

Comment regarder le match Chargers vs Texans en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement en raison de restrictions d’interdiction incorrectement appliquées, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le match et c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en chiffrant votre trafic. De plus, c’est une excellente idée lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. Donc, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a bloqué avec une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN se déroule en ce moment.

Sarah Tew / Crumpe ExpressVPN est notre meilleur VPN actuel pour les personnes qui veulent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d’appareils. C’est normalement 13 $ par mois, et vous pouvez inscrivez-vous à ExpressVPN et économisez 49 % et obtenez trois mois d’accès gratuits — l’équivalent de 6,67 $ par mois — si vous obtenez un abonnement annuel. Notez qu’ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Diffusez en direct le match Chargers contre Texans aux États-Unis

Le match Chargers-Texans de cette semaine est sur CBS, donc en plus d’un VPN, vous aurez besoin d’un service de streaming TV en direct qui porte une filiale locale de CBS qui diffuse le jeu. Le service le moins cher est Paramount Plus. Vous devrez être abonné aux forfaits Essential ou Premium de Paramount Plus pour pouvoir regarder le match (ou un ancien forfait “publicités limitées”), et vous devrez basculer votre VPN vers les régions de Los Angeles ou de Houston.

Paramount Plus a deux options principales : Essential pour 5 $ par mois (50 $ par an si paiement annuel) et Premium pour 10 $ par mois (100 $ par an si paiement annuel). Les deux proposent des jeux NFL en direct, bien que l’option Essential moins chère manque de flux CBS en direct, de contenu sans publicité pour le streaming à la demande ou de la possibilité de télécharger des émissions à regarder hors ligne plus tard. Étant donné que l’une ou l’autre option fonctionne pour les matchs de la NFL, si tout ce que vous voulez, c’est le football, l’option Essential la moins chère serait la solution. Lisez notre revue Paramount Plus.

De nombreux autres services de diffusion de télévision en direct diffusent également des stations CBS locales, à savoir YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream et FuboTV. Ils coûtent tous plus cher que Paramount Plus, mais ils proposent également plus de chaînes, y compris des chaînes spécifiques au football comme Fox, ESPN, NFL Network et/ou RedZone. Découvrez notre guide des chaînes de streaming TV en direct pour plus de détails.

Conseils rapides pour diffuser des chargeurs contre des Texans à l’aide d’un VPN

Capture d’écran par John Falcone/CNET