Chargers vs Jaguars en direct, heure de début, chaîne de télévision, inactifs pour les éliminatoires de la NFL

Les Jaguars de Jacksonville accueillent les Chargers de Los Angeles lors de la ronde Wild Card des éliminatoires de la NFL 2023 le samedi 14 janvier.

Alors que les Chargers de Los Angeles pensaient certainement que Justin Herbert les mènerait aux Playoffs de la NFL 2023, il y a eu des moments où cela n’a jamais été acquis. Et il est quelque peu approprié que le week-end Super Wild Card les emmène sur la route pour affronter les Jaguars de Jacksonville, une équipe qui les a fait exploser à Los Angeles au début de l’année lors d’une confrontation de la semaine 3.

Trevor Lawrence et les Jags ont battu les Titans lors de la semaine 18 pour décrocher un billet pour les séries éliminatoires en tant que champions de l’AFC Sud. Maintenant, ils accueillent les Bolts dans l’espoir que leur jeune quart-arrière et leur équipe talentueuse puissent faire une déclaration.

Cela devrait être un match amusant et voici tout ce que vous devez savoir pour regarder.

2023 NFL Playoffs Wild Card Round: Chargers vs Jaguars diffusion en direct, heure de début, chaîne de télévision

Correspondre: Chargers de Los Angeles contre Jaguars de Jacksonville

Chargers de Los Angeles contre Jaguars de Jacksonville Heure de début: 20 h 15 HE

20 h 15 HE Emplacement: TIAA Bank Field – Jacksonville, Floride

TIAA Bank Field – Jacksonville, Floride Infos télé : CNB

CNB Direct: Sports NBC | FuboTV

Le match de samedi soir pour terminer le premier jour du week-end Super Wild Card dans les séries éliminatoires sera diffusé avec l’équipe de Sunday Night Football sur NBC. Vous pouvez diffuser le jeu sur le site Web de NBC Sports ou sur l’application si vous vous connectez avec un abonnement câble ou satellite valide.

Les fans peuvent également s’inscrire à FuboTV pour diffuser le jeu, qui est disponible pour les nouveaux utilisateurs avec un essai gratuit de 7 jours lorsque vous démarrez votre abonnement.

Chargers vs Jaguars inactifs, rapport sur les blessures pour les éliminatoires de la NFL 2023

Les Jaguars entrent dans le jeu en tant qu’équipe la plus saine du match. Il n’y a pas de joueur clé inactif pour Jacksonville, même s’il vaudra la peine de surveiller le joueur de retour Jamal Agnew et le botteur Riley Patterson, car les deux étaient sur le rapport de blessure tout au long de la semaine. Voici les inactifs pour les Jags :

WR Kendric Pryor

CB Brun Montarien

CB Grégory Junior

OLB De’Shaan Dixon

DL Jérémie Ledbetter

C’est une scène difficile pour les Chargers samedi soir. Le receveur étoile Mike Williams a été exclu plus tôt dans la semaine et nous en voyons plus car il est inactif pour le match. Voici les autres joueurs de Los Angeles qui ne s’habillent pas :

Bâton QB Easton

S JT Bois

RB Isaiah Spiller

TE Stone Smart

OT Tempête Norton

WR Mike Williams

DL Tyeler Davison

Williams est de loin la plus grosse blessure pour les deux équipes car nous devrons voir comment cela affecte Herbert et l’attaque.