Chargers vs Broncos Prédiction et choix pour le 13 octobre 2024

Alors que les Broncos s’échauffent, remportant leurs trois derniers matchs, j’aime toujours beaucoup cette place pour les Chargers. Ils viennent de passer une semaine de congé, et cette semaine supplémentaire de préparation et de guérison devrait leur donner un avantage considérable dans ce match. Vous allez donner au HC Jim Harbaugh et au DC Jesse Minter une semaine supplémentaire pour planifier un quart-arrière recrue qui mène l’attaque au 22e rang (19,2 PPG), et me demander seulement de marquer trois points ? Je m’inscrirai pour ça 100 fois sur 100.

Ce sera une affaire physique à faible score dimanche après-midi. Il y a une statistique qui me frappe ici, c’est que les Broncos ont retourné le ballon sept fois en cinq matchs. Leurs 1,4 cadeaux par match sont les huitièmes de la NFL. D’un autre côté, les 0,5 revirements par match des Chargers sont les deuxièmes, alors que seuls les Bills (0,4) sont meilleurs. La bataille de position sur le terrain, les fondamentaux et le contrôle du football feront la différence dans ce match, et je fais simplement plus confiance à Justin Herbert à la barre qu’à Bo Nix de première année.

Donnez-moi les boulons moins les points.