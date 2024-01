Chargers de Los Angeles : préparez-vous à courir le ballon avec Jim Harbaugh

L’embauche du nouvel entraîneur-chef Jim Harbaugh devrait apporter des changements majeurs à l’organisation des Chargers de Los Angeles. Bien que le poste de coordinateur défensif ait été déterminé, il reste encore du travail à faire au niveau du front office et du côté offensif avant de pouvoir comprendre quoi que ce soit de concret sur la forme de l’équipe.







Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas générer des premières informations sur ce que Harbaugh pourrait rechercher lorsqu’il constitue une équipe.

Avec le 49ers de San Franciscol’équipe de Jim Harbaugh a réalisé le deuxième moins grand nombre de tentatives de passe de la NFL, juste devant Seattle Seahawks. Quant à son équipe du Michigan, elle était la seule équipe avec un quart-arrière efficace qui faisait courir le ballon aussi souvent qu’elle le faisait – se classant 17e en pourcentage de jeu précipité sur 133 équipes FBS.

Pendant ce temps, les Chargers 2021-2023 se sont classés deuxièmes de la NFL pour la plupart tentatives de dépassement.

Mais nous savons aussi que ce n’est pas toute l’histoire ; les équipes courent le ballon lorsqu’elles ont l’avantage et passer le ballon quand ils sont derrière. Et ces équipes des 49ers étaient assez souvent en tête.

Les Chargers sont célèbres pour se retrouver dans des situations de deux minutes, il n’est donc pas surprenant qu’ils passent le ballon aussi souvent qu’ils l’ont fait. Ils ont également un meilleur quart-arrière que la plupart des équipes de la NFL, donc passer le ballon est beaucoup plus attrayant pour eux que pour la plupart des joueurs de la ligue.

Pourtant, les Wolverines et les 49ers ont également eu des jeux de passes très efficaces, ce qui n’explique donc pas toute la différence. Et si tout cela était le produit d’une situation de jeu ? On peut voir comment les Chargers et les 49ers ont abordé les mêmes situations par rapport au reste de la ligue.

Jetons d’abord un coup d’œil à la fréquence des passes en début de match lorsque la probabilité de victoire d’une équipe est comprise entre 10 et 90 % et en excluant les deux dernières minutes de chaque mi-temps.

En examinant ces situations, nous constatons que les Chargers étaient assez extrêmes dans leur fréquence de passes, même en dehors de l’exercice de deux minutes et avec une situation de jeu quelque peu neutre. Dans le même temps, les 49ers ont couru le ballon à un rythme supérieur aux attentes, mais n’ont pas été extrêmes compte tenu de la situation.

De tels processus ne seront jamais précis ; ce que le tableau ci-dessus ne prend pas en compte, c’est si une équipe est plus susceptible de faire passer le ballon en 2e et 10 plutôt qu’en 2e et 1. Ceux-ci fournissent différents types d’informations. Peut-être qu’une équipe prête à courir au premier essai ne le ferait pas aux 2e et 6e ou aux 3e et 2.

Mais nous pouvons également tenir compte de la descente et de la distance. Regardons le tableau des distances et soyons encore plus agressifs quant à la situation du jeu. Excluons tous les jeux où une équipe a une probabilité de victoire inférieure à 20 pour cent.

Les 49ers ont couru le ballon plus souvent que leurs pairs – mais pas de manière significative. Les Chargers étaient plus agressifs dans la passe du ballon que les 49ers ne l’étaient dans la course du ballon.

Cela signifie que nous verrons probablement des Chargers plus avancés pour la première fois dans la carrière de Justin Herbert.

Les opinions à ce sujet peuvent varier ; le mouvement analytique soutient depuis longtemps que les équipes de la NFL ne passent pas suffisamment le ballon. Des équipes performantes avec des quarts-arrières efficaces comme les Chiefs, les Bills et Boucaniers ont gagné de cette façon, tandis que les équipes à forte intensité de course comme les Titans, les Bears, les Falcons et les Panthers ont eu plus de difficulté à être constamment efficaces.

Ils pourraient peut-être compenser cela avec des passes encore plus efficaces, ce qui semble être une spécialité de Harbaugh. La question de savoir si les équipes de Harbaugh utilisent plus de jeu après avoir couru le ballon semble si souvent mitigée ; Le Michigan avait l’un des taux de jeu les plus bas du FBS au cours des deux dernières années, tandis que les équipes des 49ers de Harbaugh se classaient entre la 4e et la 15e place dans la NFL.

Parce que courir avec le ballon est beaucoup plus efficace à l’université que dans la NFL, il n’est pas juste de les cartographier en tête-à-tête, mais cela reste un point de données précieux.

Néanmoins, cet accent mis sur la course semble être un changement radical pour les Chargers. Ce que cela signifie en termes de constitution de listes est également important ; les 49ers avaient l’intention d’ajouter des joueurs de ligne offensive de qualité routière au-delà de leurs cinq de départ.

L’utilisation d’arrières latéraux et d’ailiers rapprochés bloquant les courses était également une caractéristique bien connue de l’équipe. Bien que beaucoup connaissent Vernon Davis principalement comme un passeur super-athlétique – et il l’était – il était également l’un des meilleurs bloqueurs de course de la NFL à son apogée. Ils ont également déployé Delanie Walker avec Davis dans deux sets serrés.

Cela ne veut pas dire qu’ils ont éludé l’utilisation de capteurs de passes de grande valeur ; ils ont investi un choix de première ronde dans le receveur AJ Jenkins pour compléter Michael Crabtree et ont parié sur des joueurs comme Randy Moss, Ted Ginn et Mario Manningham.

Ce n’est pas tout à fait le corps de receveurs auquel on aurait pu s’attendre dans une attaque à trois receveurs comme celle que les Chargers ont dirigée sous Brandon Staley, mais ce n’est pas non plus un manque d’investissement.

En plus des choix potentiels comme Brock Bowers ou Joe Alt au début du repêchage, ne soyez pas surpris si les 49ers s’attaquent à un receveur au milieu des tours et investissent également massivement dans les gardes. Attendez-vous à une fin serrée de quelque part, qu’il s’agisse d’une agence libre ou du repêchage. Et un retour en arrière du deuxième jour est également logique.

Parce que les Chargers vont courir le ballon.

