Chargers de Los Angeles 20-3 Colts d’Indianapolis: le doublé d’Austin Ekeler aide les Chargers à sceller la place en séries éliminatoires | Nouvelles de la NFL

Faits saillants des Chargers de Los Angeles contre les Colts d’Indianapolis de la semaine 16 de la saison NFL

Justin Herbert a réussi 235 verges et Austin Ekeler a couru pour deux touchés pour aider les Chargers de Los Angeles à décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire de 20-3 contre l’hôte des Colts d’Indianapolis lundi soir.

Histoire du jeu

La défense des Chargers a dominé avec trois interceptions et sept sacs sur le quart-arrière des Colts nouvellement installé Nick Foles, tandis qu’Ekeler a fait le travail en attaque avec deux conversions à courte portée au sol.

Avec leur troisième victoire consécutive, les Chargers (9-6) se sont qualifiés pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2018.

Après avoir pris la relève en tant que quart-arrière partant d’Indianapolis, Foles a terminé 17 en 29 pour 143 verges, pour accompagner ses trois interceptions.

Matt Ryan a été mis au banc après que les Colts aient perdu une avance de 33-0 à la mi-temps le 17 décembre dans une défaite de 39-36 en prolongation contre les Vikings du Minnesota.

Les Colts (4-10-1) ont été limités à 173 verges au total lors de leur cinquième défaite consécutive.

Justin Herbert a lancé pour 235 verges alors que les Chargers passaient devant les Colts

Les Chargers n’ont pas enregistré de premier essai lors de leurs trois premiers entraînements, mais ils ont parcouru 70 verges en 13 jeux lors de leur quatrième et ont pris une avance de 7-0 sur un touché d’un mètre par Ekeler avec 8:41 à jouer au deuxième quart. .

Les Chargers ont intercepté deux passes au premier quart, dont une par la sécurité All-Pro Derwin James, qui avait raté les deux matchs précédents en raison d’une blessure au quad.

Résumé de la notation PREMIER QUART Pas de notation DEUXIÈME QUARTIER Chargeurs 7-0 Poulains Course TD d’un mètre d’Austin Ekeler (point supplémentaire) Chargeurs 7-3 poulains Chase McLaughlin panier de 46 verges Chargeurs 10-3 Poulains Cameron Dicker panier de 24 verges TROISIÈME QUART Chargeurs 13-3 Poulains Cameron Dicker panier de 21 verges QUATRIÈME TRIMESTRE Chargeurs 20-3 Poulains Course TD d’un mètre d’Austin Ekeler (point supplémentaire)

James a été disqualifié du match après avoir été impliqué dans un tacle casque contre casque sur Ashton Dulin avec 5:19 à faire en première mi-temps, tandis que le receveur des Colts a ensuite été exclu avec une commotion cérébrale.

Chase McLaughlin a couronné l’entraînement avec un panier de 46 verges pour réduire l’avance à 7-3 avec 4:21 à faire dans la mi-temps, mais Cameron Dicker a répondu avec un panier de 24 verges alors que le temps expirait pour donner aux Chargers un 10- 3 à la mi-temps d’avance.

Austin Ekeler a couru dans deux scores d’un mètre pour les Chargers

Asante Samuel Jr. a intercepté la troisième passe pour Los Angeles lors de leur première série défensive de la seconde mi-temps, et les Chargers l’ont encaissé avec un panier de 21 verges de Dicker pour une avance de 13-3 avec 6:01 à faire en troisième. trimestre.

Ekeler a ensuite marqué sur une autre course d’un mètre pour prolonger l’avance à 20-3 avec 8:20 à faire dans le match.

Les Colts ont joué sans le demi offensif Jonathan Taylor, le meilleur porteur de ballon de la NFL la saison dernière, qui a été mis sur la liste des blessés la semaine dernière après avoir subi une entorse à la cheville au début de la défaite contre le Minnesota.

Leaders des statistiques

Chargeurs

Dépassement : Justin Herbert, 24/31, 235 verges, 1 INT

Rushing: Austin Ekeler, 18 courses, 67 verges, 2 touchés

Réception : Keenan Allen, 11 attrapés, 104 verges

Poulains

Dépassement : Nick Foles, 17/29, 143 yards, 3 INTs

Rushing: Zack Moss, 12 courses, 65 verges

Réception : Jelani Woods, 3 attrapés, 43 verges

Et après?

Les Chargers ayant maintenant scellé leur place en séries éliminatoires, ils ont le potentiel de dépasser celui des Bengals de Cincinnati ou des Ravens de Baltimore pour la cinquième tête de série de l’AFC.

Les Chargers auraient besoin de gagner leurs matchs restants, contre les Rams de Los Angeles et les Broncos de Denver, et espèrent que le perdant de l’affrontement des Ravens @ Bengals la semaine dernière perdra également son match précédent de la semaine 17.

Le derby des Chargers à Los Angeles avec les casquettes des Rams l’action en direct de la NFL dimanche prochain sur Sports du cielle jeu commençant aux premières heures du lundi matin à 1h20.

Les Colts, qui n’étaient déjà plus en lice pour les séries éliminatoires et ont chuté à 4-10-1, terminent une campagne décevante avec des matchs contre les Giants de New York et les Texans de Houston.

Les Colts, qui n'étaient déjà plus en lice pour les séries éliminatoires et ont chuté à 4-10-1, terminent une campagne décevante avec des matchs contre les Giants de New York et les Texans de Houston.