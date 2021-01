COSTA MESA, Californie: Les Chargers de Los Angeles seront sans six partants, y compris leurs deux sélections au Pro Bowl, pour la finale de la saison de dimanche à Kansas City.

Le récepteur large Keenan Allen a été placé sur la liste de réserve / COVID-19. Allen, qui est à égalité au cinquième rang de la ligue avec 100 réceptions, a raté le match de la semaine dernière contre Denver en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors du match du 13 décembre contre Atlanta. L’ailier serré Hunter Henry manquera son deuxième match consécutif alors qu’il reste sur le COVID-19[feminine liste.

L’ailier défensif Joey Bosa est absent pour la deuxième semaine consécutive en raison d’une commotion cérébrale et d’une blessure au tibia.

Le plaqueur offensif Bryan Bulaga (pied), le demi de coin Casey Hayward Jr. (ischio-jambiers) et la sécurité Rayshawn Jenkins (pied) ont également été exclus avec le secondeur de réserve Malik Jefferson (épaule). Le plaqueur offensif Sam Tevi (genou) et la sécurité Jahleel Addae (mollet) sont discutables.

Los Angeles (6-9), qui a remporté trois matchs consécutifs, a placé Hayward et Jefferson dans la réserve des blessés et a signé le secondeur Cole Christiansen, l’ailier défensif Joe Gaziano, l’ailier serré Matt Sokol et le gardien Jaylen Watkins.

