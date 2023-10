ChargePoint lève 232 millions de dollars et les actions chutent

Les actions de l’opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques ChargePoint Holdings se négociaient à la baisse mercredi après que la société a annoncé avoir levé 232 millions de dollars via la vente d’actions.

Les actions étaient en baisse d’environ 8 % en milieu de matinée.

ChargePoint a déclaré dans un déclaration qu’un groupe d’investisseurs institutionnels a accepté d’acheter pour 175 millions de dollars d’actions nouvellement émises. La société a également révélé qu’elle avait levé 57 millions de dollars au cours du trimestre fiscal en cours via son mécanisme d’offre d’actions « au marché » existant, pour un total de 232 millions de dollars de nouveaux fonds.

Le directeur financier Rex Jackson a déclaré dans un communiqué que les nouveaux fonds, ainsi qu’une ligne de crédit récemment garantie, soutiendraient l’entreprise jusqu’au début de 2025.

« Ces augmentations et notre facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars récemment annoncée sont cohérentes avec notre stratégie de capital annoncée visant à renforcer notre bilan », a déclaré Jackson, ajoutant que la société n’avait plus l’intention de proposer des actions via sa facilité de vente au marché.