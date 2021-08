Chargement magnétique Realme MagDart montré en vidéo

Realme a fait bouger les choses avec sa prochaine solution de charge magnétique sans fil MagDart et son smartphone Realme Flash. La paire devrait faire ses débuts demain, mais avant la grande annonce, les gens de Développeurs XDA ont réussi à nous fournir un aperçu du Realme Flash et de son chargeur MagDart.

La brève démo nous montre une charge rapide qui recharge le téléphone de 18 à 26% en un peu moins de trois minutes. Une charge complète de 0 à 100 % prendrait moins d’une heure. Il y a un clic satisfaisant au début et nous pouvons aussi immédiatement entendre le ventilateur à l’intérieur monter en puissance.

Une image séparée révèle plus de détails concernant les vitesses de charge et la capacité de la batterie. Le courant de charge de la batterie est évalué à 4,4 A tandis que la tension est de 4 V, ce qui équivaut à 17,6 W. Et comme l’appareil utilise une batterie à deux cellules, la vitesse de charge sans fil combinée devrait atteindre jusqu’à 35 W de puissance simultanée, ce qui est excellent.