Charge rapide CC : à savoir avant de partir dans votre voiture électrique

Planifiez votre premier grand roadtrip dans votre nouveau Voiture électrique est plus facile que jamais. Les véhicules électriques modernes peuvent aller plus loin entre les charges et recharger leurs batteries plus rapidement que les générations précédentes. Les réseaux de charge rapide CC sont également devenus plus rapides, plus fiables et plus répandus. Et il existe de meilleurs outils disponibles pour aider les conducteurs à trouver ces stations où qu’elles se trouvent.

Mais si vous débutez dans les voitures électriques, apprendre les tenants et les aboutissants de la charge rapide en courant continu peut permettre à votre grand road trip américain de se dérouler en douceur et sans anxiété. Voici ce que vous devez savoir avant de partir.

Quel type de connecteur votre véhicule utilise-t-il ?

La première chose que vous voudrez savoir est le type de connecteur de charge rapide CC utilisé par votre voiture électrique. Cela dictera, pour la plupart, à quel type de bornes de recharge rapide vous aurez accès. Pour la plupart des véhicules électriques autres que Tesla, vous envisagez probablement un système de charge combiné ou un port CCS que vous pouvez connecter à des réseaux comme Electrify America (EA) ou EVGo. Entre-temps, Tesla les voitures utilisent leur propre port NACS (North American Charging Standard) qui fonctionne avec son réseau Supercharger.

Récemment, Tesla a a ouvert sa norme de charge et une partie du réseau de suralimentation aux véhicules électriques en dehors de sa marque. Cela a conduit une vague de constructeurs automobiles (et même un constructeur de motos électriques) à annoncer la compatibilité via un adaptateur, beaucoup allant jusqu’à annoncer leur intention de passer carrément au port NACS de Tesla dans leurs futurs véhicules électriques – quelque chose à garder à l’esprit au cours des prochaines années.

Ford a été le premier d’une vague de constructeurs automobiles à annoncer l’adoption du connecteur NACS et de la norme de charge de Tesla. Gué

De plus, il existe une troisième norme de charge rapide CC à connaître, votre ancienne connexion ChaDeMo. Aujourd’hui, le gros porto ne se trouve que sur le vieillissement Nissan Leaf EV et, lorsque ce modèle est supprimé au cours des prochaines années, ChaDeMo va partir avec ça.

À quelle vitesse votre VE se recharge-t-il ?

La prochaine chose que vous voudrez déterminer est le taux de charge pris en charge par le chargeur embarqué de votre véhicule électrique. Chaque voiture électrique a une sorte de limite de vitesse électronique, mesurée en kilowatts, qui dicte la vitesse à laquelle sa batterie peut absorber l’énergie d’une station de charge rapide CC. Ce nombre n’est pas constant sur tout l’état de charge – il s’agit plutôt d’une courbe de charge qui varie en fonction de plusieurs facteurs – mais ce n’est pas grave. Tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est la vitesse de charge maximale théorique, qui dictera quelles stations offriront une expérience de charge optimale proche de ce que le constructeur automobile annonce.

Par exemple, pour profiter de la charge la plus rapide de 225 kW sur le Porsche Taycan passer de 10% à 80% en 21 minutes ou le Kia EV6Pour une charge de 233 kW en 18 minutes, vous devrez vous connecter à une borne de recharge pouvant atteindre leur vitesse maximale. Cela signifie rechercher une station EVGo ou EA de 350 kW. La charge sur une prise de 150 kW ajoutera des minutes à votre temps de charge – bien que, dans la pratique, pas tellement que je les éviterais.

La plupart des véhicules électriques sur le marché ont tendance à traîner dans la zone idéale de 120 à 150 kW où vivent également la plupart des chargeurs de réseau. Cependant, certains anciens ou VE moins chers peut charger plus lentement. Le Chevrolet Boulon – le VE le moins cher que vous puissiez acheter aujourd’hui – a un taux de charge CC maximal d’environ 55 kW, ce qui est essentiellement le minimum pour être considéré comme une « charge rapide ». Presque toutes les stations du réseau satureront cette vitesse de 10 à 80 % d’une heure, il n’y a donc aucun avantage à rechercher une prise plus rapide de 350 kW.

Le connecteur CCS combine la prise standard J1772 avec deux grandes broches d’alimentation CC ci-dessous. Antuan Goodwin/CNET

Combien facturer ?

Vous remarquerez que je donne des temps de charge de 10 à 80 % plutôt que de 0 à 100 %. C’est pour deux raisons. Premièrement, idéalement, vous ne vous retrouverez jamais dans une station de charge avec une batterie totalement déchargée. De plus, comme je l’ai mentionné, le taux de charge de la plupart des véhicules électriques varie selon l’état de charge et, pour la plupart des voitures, la charge en dehors de la zone idéale de 10 à 80 % est nettement plus lente.

Un véhicule électrique qui prend 30 minutes pour se recharger à 80 % peut prendre jusqu’à une heure supplémentaire pour atteindre 100 %. C’est pourquoi de nombreux constructeurs automobiles et la plupart des opérateurs de bornes de recharge recommandent de reprendre la route à 80 % comme l’utilisation la plus efficace de votre temps.

Où recharger ?

Maintenant que vous savez quel connecteur votre voiture utilise et quelles vitesses de charge rechercher, vous avez ce dont vous avez besoin pour rechercher et filtrer les bornes de charge rapide DC le long de votre itinéraire. Cela peut parfois être fait avec le logiciel intégré au tableau de bord de votre voiture électrique, avec les systèmes les plus avancés capables de planifier et de suggérer automatiquement des itinéraires en fonction de votre destination et de vos habitudes de conduite et les meilleurs d’entre eux offrant des informations en direct sur l’état et la disponibilité du chargeur.

Tesla, par exemple, est en mesure d’offrir un niveau d’intégration profond entre ses véhicules et le réseau Supercharger, donnant à ses conducteurs la confiance nécessaire pour prendre la route et faire confiance à la voiture et au réseau pour se coordonner pour leur faire savoir quand et où recharger. Mercedes Benz offre également des données détaillées sur les chargeurs en direct, mais la cohérence de ces données peut varier selon les multiples réseaux de charge qu’il prend en charge.

La vitesse de charge maximale de votre véhicule électrique, la sortie de la charge et d’autres facteurs de la station détermineront la durée de votre charge. Antuan Goodwin/Roadshow

Se familiariser avec l’application mobile du réseau de recharge que vous avez choisi (que ce soit EA, EVGo, Blink ou Tesla) est également un excellent moyen de trouver des stations. Des applications telles que PlugShare et A Better Route Planner, dont je parlerai plus tard, peuvent être utiles pour agréger les données des stations pour plusieurs réseaux de charge, mais vous aurez probablement besoin des applications natives de chaque réseau, pour vous authentifier et démarrer votre session de charge, et qui devrait garantir les informations les plus récentes sur les tarifs de facturation, la disponibilité et le coût.

Combien ça coûtera?

La bonne nouvelle est que de nombreux nouveaux véhicules électriques incluent une sorte de plan de charge rapide CC à prix réduit ou subventionné. Donc, si vous restez dans le réseau pris en charge, la charge pourrait être complètement libre. Ford, par exemple, propose 250 kilowattheures de sessions de recharge Electrify America gratuites avec ses Mach E et Lightning, Kia propose 1 000 kWh et Mercedes-Benz propose des sessions gratuites illimitées de 30 minutes pendant les deux premières années de possession.

Mais qu’en est-il au-delà de l’essai gratuit ou pour les véhicules électriques non éligibles ? Dans certains États, les réseaux de recharge facturent au kilowattheure ; dans d’autres, les lois exigent une facturation à la minute. Dans tous les cas, les tarifs peuvent varier selon la région, le réseau ou même l’heure de la journée. EVGo, par exemple, a des prix différents pour les périodes de pointe, hors pointe et lève-tôt. De plus, certains réseaux de recharge facturent également des frais minimes au début de chaque session et des frais d’inactivité si vous laissez votre véhicule électrique branché pendant une période prolongée après la recharge (généralement après environ 10 minutes).

Ma maison en Californie est un état par kWh avec des prix Electrify America dans ma région d’environ 0,48 $ / kWh – un peu plus que la moyenne de l’État d’environ 0,30 $ que j’obtiens chez moi. Ce qui signifie qu’une charge de 20 à 80 % dans notre voiture d’essai Kia EV6 à long terme est d’environ 26 $.

Ou du moins, c’était avant que je commence à profiter du programme d’adhésion d’EA. Certains réseaux de recharge proposent des services d’abonnement qui, moyennant des frais mensuels, donnent accès à des tarifs de recharge réduits. Ainsi, pour 4 $ par mois, le programme Electrify America Pass Plus fait tomber le coût à 0,36 $ par kWh ou environ 18 $ par charge de 20 à 80 % dans la même Kia, se rentabilisant en une seule session. EVGo a plusieurs niveaux d’adhésion qui éliminent les frais de session et débloquent des remises et la possibilité de réserver un chargeur.

Un meilleur planificateur d’itinéraire

Si vous êtes le genre de personne qui aime planifier avant de prendre la route, je vous recommande également fortement de vérifier Un meilleur planificateur d’itinéraire.

L’ABRP est un outil indispensable pour planifier de longs trajets en VE sur plusieurs réseaux de recharge. Capture d’écran par Antuan Goodwin/CNET

Disponible sous forme d’application Web ou mobile, ABRP permet aux utilisateurs de saisir le type de véhicule, l’état de charge, le point de départ et la destination, en renvoyant une carte d’itinéraire détaillée avec où et combien de temps chaque arrêt de charge doit être. Les utilisateurs peuvent personnaliser le niveau de charge, la portée avec laquelle ils souhaitent arriver et les réseaux de charge qu’ils préfèrent.

Les fonctions de base du service sont gratuites, mais un niveau d’abonnement premium payant permet des fonctionnalités de planification d’itinéraire encore plus avancées et une compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay, apportant son excellente planification de voyage EV au tableau de bord. En tant que long-courrier fréquent, je pense que la facilité d’utilisation et la tranquillité d’esprit valent bien le coût mensuel de 5 euros ou annuel de 50 euros (environ 5,43 $ et 54,30 $ au moment de la publication) – surtout si vous ne souscrivez que pour les mois où vous vais voyager.

Armé de ce que vous devez savoir sur la charge rapide CC, vous devriez être prêt à prendre la route dans votre voiture électrique. Consultez notre liste des meilleurs véhicules électriques que vous pouvez acheter aujourd’hui et notre guide pour maximiser votre portée pour plus d’informations.