L’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a déclaré qu’il retournait dans le secteur privé après sa défaite déséquilibrée face au député Pierre Poilievre lors de l’élection à la direction des conservateurs.

Charest, qui a fait campagne en tant que conservateur plus modéré par rapport à la droite et populiste Poilievre, a félicité son adversaire pour sa victoire en un message vidéo Dimanche, affirmant avoir mené “une campagne très énergique”. Charest n’était pas effusif dans ses louanges.

Alors que les deux favoris ont échangé des coups tout au long de la campagne qui a duré des mois, Charest a déclaré qu’il était maintenant temps de s’unir autour du choix du parti afin de vaincre leur ennemi commun : le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux.

Charest, âgé de 64 ans, a laissé entendre que son temps en politique électorale était terminé et qu’il ne chercherait pas à siéger à la Chambre des communes maintenant qu’il a perdu le leadership.

Mais, a déclaré Charest, il continuera d’être un conservateur porteur de carte ayant un intérêt dans le succès du parti.

« Je continuerai d’être membre du parti et je continuerai à me battre pour les idées que j’ai mises de l’avant lors de cette course à la chefferie », a déclaré Charest.

“Il est maintenant temps pour nous de préparer la prochaine campagne électorale et de nous unir derrière le nouveau chef.”

Le chef conservateur nouvellement élu, Pierre Poilievre, prend la parole lors du vote à la direction du Parti conservateur du Canada à Ottawa samedi. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

En fin de compte, il semble que le parti conservateur ne soit pas si divisé que ça.

Poilievre a remporté une victoire facile, remportant 68,15% des points disponibles au premier tour. Charest a terminé loin deuxième et a récolté 16,07 % des points attribués lors de cette élection par scrutin préférentiel.

Selon les règles de leadership du parti, l’élection se déroule selon un système de points qui donne à toutes les circonscriptions un poids égal.

Les points sont attribués proportionnellement en fonction du vote dans chaque circonscription électorale, chaque circonscription pouvant émettre 100 points (à condition qu’il y ait au moins 100 votes acceptés exprimés dans cette circonscription).

“C’était une victoire écrasante. Je pense que ce sera très inquiétant pour les libéraux – ils comptaient sur une sorte de division, donc c’est un bon début pour Pierre”, a déclaré Kory Teneycke, un ancien membre du personnel de l’ancien premier ministre conservateur Stephen. Bureau de Harper et ancien directeur de campagne du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Poilievre a remporté 70 % du vote populaire

Alors que le résultat est finalement décidé par les points, les chiffres bruts du vote populaire révèlent également à quel point Poilievre était le candidat préféré.

Ses talents de politicien du commerce de détail et la clarté de son message de campagne l’ont aidé à battre Charest et les trois autres candidats en lice. Poilievre a concentré ses énergies sur Trudeau, qui est méprisé par la base du parti, et ses échecs perçus au gouvernement.

En tant qu’ancien porte-parole du parti en matière de finances, Poilievre a également fustigé la gestion par le gouvernement du déficit fédéral – qu’il blâme pour l’inflation vertigineuse et les hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada qui en ont résulté.

Charest regarde les membres du parti applaudir lors du discours des Poilievre à Ottawa samedi. (Justin Tang/Presse Canadienne)

Il a également sollicité le soutien de la génération Y et d’autres jeunes qui ont été exclus du marché canadien de l’habitation en raison des prix des maisons qui explosent. En effet, le logement et l’abordabilité étaient au cœur de son message de campagne.

En fin de compte, Poilievre a remporté 70,70 % du vote populaire – 295 283 des 417 635 votes exprimés lors de cette élection.

“C’est une victoire très décisive. C’est une victoire pour tous ceux qui voulaient la liberté et l’espoir”, a déclaré la sénatrice de la Saskatchewan Denise Batters, une partisane de Poilievre.

“Nous allons montrer aux Canadiens que nous sommes un parti uni avec un mandat fort et nous allons leur montrer que nous parlons du genre de choses qui les intéressent.”

Dans son discours de victoire de samedi, le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a clairement indiqué quel enjeu il mettra à l'avant-plan : l'économie.

Charest a remporté 48 651 voix ou 11,65 % du vote populaire, ce qui n’est que légèrement supérieur à ce que la députée Leslyn Lewis a remporté.

Lewis, le seul candidat manifestement social-conservateur dans cette course, a obtenu 46 374 voix à l’échelle nationale, soit 11,10 % des voix, soit seulement 2 277 de moins que Charest, qui était largement considéré comme le seul candidat capable d’arrêter la marche de Poilievre vers le poste le plus élevé.

La propagation massive suggère que le parti conservateur d’aujourd’hui est assez différent du parti progressiste-conservateur dirigé par Charest dans les années 1990.

La fusion en 2003 des partis PC et Alliance canadienne a donné naissance à un parti conservateur moderne résolument de droite.

Les résultats de samedi – et la défaite de l’ancien ministre Peter MacKay lors de l’élection à la direction de 2020 au profit d’Erin O’Toole, qui s’est présentée comme une conservatrice «vraie bleue» – suggèrent que les éléments modérés et centristes du parti sont désormais assez marginaux.

Charest n’a pas non plus pu reproduire son succès passé au Québec pour convaincre les membres du parti de cette province dans cette course à la chefferie.

Charest, qui a dirigé cette province pendant neuf ans après avoir remporté trois élections, n’a remporté que six des sièges de la province : Brossard–Saint-Lambert, Chicoutimi–Le Fjord, Louis-Hébert, Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, Sherbrooke et Ville -Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs.

Poilievre, qui s’est appuyé sur les compétences organisationnelles du sénateur québécois Leo Housakos pour l’aider à mener sa campagne dans la province, a remporté les 72 autres sièges, dont beaucoup par une large marge.

Ses efforts pour dépeindre Charest comme l’homme d’hier en décalage avec l’air du temps conservateur actuel ont finalement trouvé un écho auprès de la base du parti au Québec et dans tout le pays.