Charanjot Singh et Mayank Prajapati représenteront l’Inde dans FIFA et Street Fighter V

Charanjot Singh, l’un des meilleurs pros de la FIFA en Inde, et l’athlète de Street Fighter V Mayank Prajapati ont produit des performances sensationnelles pour s’assurer une place pour les Jeux asiatiques de 2022 après avoir remporté les titres aux Championnats nationaux d’esports 2022 de la Fédération indienne des sports (ESFI) (NESC ’22 ) le samedi.

Charanjot a surclassé Karman Singh avec un score de 4-1 et 6-5 lors d’une grande finale FIFA22 palpitante. Le résident de Chandigarh, Charanjot, qui a fait la une des journaux l’année dernière après avoir remporté l’AIFF eFootball Challenge 2021, a fait sa marque dans les qualifications nationales en participant à la finale depuis le groupe des perdants avant de vaincre un adversaire puissant, Karman, qui a atteint la finale du vainqueur. support.

Le NESC ’22 en cours a été joué virtuellement en raison de la pandémie, car les gagnants seront sélectionnés pour représenter le pays aux prochains Jeux asiatiques, prévus à Hangzhou, en Chine, du 10 au 25 septembre. ESFI a organisé des qualifications nationales dans un format à double élimination pour cinq titres Esports populaires : DOTA 2, Hearthstone, FIFA22, Street Fighter V et League of Legends. L’esport sera joué comme sport médaillé pour la toute première fois aux Jeux asiatiques.

Après avoir remporté le NESC ’22 et s’être assuré une place pour l’Asiad, Charanjot Singh a exprimé ses sentiments en disant : « Je suis vraiment heureux et fier de moi d’avoir remporté les NESC Fifa Qualifiers. C’est un sentiment formidable de représenter l’Inde à la FIFA. Son dévouement et son travail acharné m’ont permis d’obtenir une place aux Jeux asiatiques de 2022 et cela m’a permis d’apporter les lauriers au pays. La bonne mentalité et la bonne mouture envers le jeu rendent tout possible et un chemin sûr pour réussir. J’ai hâte de représenter l’Inde aux Jeux asiatiques et de faire de mon mieux pour ramener cette médaille à la maison.

Pendant ce temps, lors de la grande finale de Street Fighter V, Mayank alias « MiKeYROG » a battu Ayan Biswas par 3-0. Sur 15 joueurs qui se sont inscrits à SFV, Mayank et Ayan ont montré d’immenses compétences dans leur gameplay. Le dominant entre les deux, Mayank a assuré sa place pour les Jeux asiatiques 2022 en faisant preuve de compétences extraordinaires. Il est resté invaincu tout au long du tournoi. L’athlète de Delhi Mayank est un visage populaire dans la communauté indienne des jeux de combat et a rejoint Street Fighter en 2009.

« C’est un moment de rêve devenu réalité pour moi. Je suis super excité pour les Jeux asiatiques 2022. C’est vraiment énorme et cela mettra définitivement le nom du FGC indien sur la carte mondiale. C’est une opportunité unique et je vais mettre toute mon énergie pour décrocher la médaille d’or pour mon pays. De plus, un grand merci à ESFI pour avoir géré les qualifications avec une telle facilité et offert au FGC indien une opportunité aussi incroyable », a déclaré Mayank Prajapati, ravi.

Plus tard dans le tournoi, le Top 6 du titre esports Hearthstone—Tirth Mehta, Vinayak Subramanian, Karthik Varma Vegesna, Shikhar, Adarsh ​​Shivam et Garv Arora, s’affronteront pour le titre et aussi une place dans le contingent indien pour le Jeux asiatiques.

Les quarts de finalistes des séries éliminatoires qui se battront pour participer à la finale de DOTA 2 sont Team Whoops, Serene Chaos, 1 Misal 3 Pav, Team Avengers, DMC, Digicont, Stylish Gamers et New Gods.

Comme il n’y a que quatre équipes (Temple of Kings, Support No Vision, Pineapple Cake et Coco Cats) inscrites pour le titre esport League of Legends, les quatre s’affrontent directement en demi-finale des qualifications nationales.

Les gagnants de NESC ’22 participeront aux qualifications régionales Road to Asian Games de l’AESF (juin-juillet 2022), qui se dérouleront pour le classement lors de l’événement principal en Chine.

ESFI diffuse en direct l’action palpitante du NESC ’22 sur sa chaîne YouTube officielle. ESFI a poursuivi son partenariat avec Artsmith-Concepts & Visions qui étendra son soutien en tant que partenaire de communication.

