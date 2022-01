Charanjit Singh, médaillé d’or aux Jeux olympiques de 1964, légende du hockey, décède, l’association est en deuil

Hockey India a pleuré jeudi le décès de la légende du hockey Padma Shri et du lauréat Arjuna Charanjit Singh, décédés dans le district d’Una, dans l’Himachal Pradesh, en raison de complications liées à l’âge. Il avait 92 ans. Le double olympien a fait partie des jours glorieux de l’Inde. Demi-arrière charismatique, Charanjit Singh avait mené l’équipe indienne à une médaille d’or historique aux Jeux olympiques de 1964 à Tokyo, battant le Pakistan en finale et faisait également partie de l’équipe indienne qui a remporté l’argent aux Jeux olympiques de 1960 à Rome.

Né le 20 novembre 1929, Charanjit Singh était un ancien élève de la Col. Brown Cambridge School, Dehradun and Punjab University. Après son illustre carrière dans le hockey international, il a travaillé comme directeur du département d’éducation physique à l’Université Himachal Pradesh, à Shimla.

Lorsque Hockey India avait interviewé la légende en juin 2021 pour la série Hockey India Flashback en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020, il s’était souvenu avec émotion de la finale contre le Pakistan lors des Jeux olympiques de Tokyo en 1964.

Il avait déclaré avec nostalgie: «Les deux équipes étaient considérées parmi les équipes les plus fortes à cette époque, et nous avons eu une sortie très difficile contre elles. De plus, vous savez, à quel point cela devient intense lorsque vous jouez contre le Pakistan en finale des Jeux olympiques. Le match a également été brièvement interrompu pour calmer les esprits des deux équipes. J’ai dit à mes garçons de se concentrer sur le jeu, plutôt que de perdre du temps à leur parler. Nous avons été mis à rude épreuve, mais nous avons également fait preuve d’un grand caractère et avons remporté le match par une courte marge de 1-0 pour rentrer à la maison avec cette médaille d’or historique. »

Il s’était en outre souvenu du grand accueil qu’ils avaient reçu à leur retour en Inde en portant la médaille d’or tant convoitée autour du cou. « Gagner deux médailles pour le pays a été un moment de fierté et d’honneur pour moi. Vous savez, après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de 1964, nous avons été chaleureusement accueillis à notre arrivée à l’aéroport, de nombreux fans s’étaient rassemblés et c’était un sentiment très spécial pour chacun d’entre nous. »

« Le hockey était un sport très populaire en Inde. On lui a donné plus d’importance en raison de la riche histoire, et notre pays avait dominé dans ce sport dans les premières années. Nous avions remporté de nombreuses médailles d’or lors d’un événement prestigieux comme les Jeux olympiques, et c’était la principale raison derrière tout cela », avait déclaré le nonagénaire en parlant de l’âge d’or du hockey indien.

Condolant le décès de Charanjit Singh, le président de Hockey India, Gyanendro Ningombam, a déclaré : « C’est un triste jour pour la fraternité du hockey. Même dans sa vieillesse, il s’illuminait chaque fois qu’il y avait des conversations sur le hockey et il pouvait se souvenir avec précision de chaque grand moment où il faisait partie des beaux jours du hockey en Inde. C’était un demi-arrière légendaire qui a inspiré toute une génération de joueurs. C’était un capitaine très cool et on se souviendra toujours de lui pour ses incroyables compétences sur le terrain et pour son humilité en dehors du terrain. Au nom de Hockey India, j’ai exprimé mes plus sincères condoléances à sa famille. »

