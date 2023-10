Character.AI indique que les utilisateurs passent en moyenne deux heures par jour sur le site

Imaginez-vous en train de discuter avec Friedrich Nietzsche, Socrate et René Descartes du sens de la vie. Eh bien, il existe une application pour ça.

Caractère.AI, une startup qui propose un service de chatbot permettant aux utilisateurs d’avoir des conversations ouvertes avec différents personnages basés sur des personnalités réelles et imaginaires, lancée en septembre dernier. Les personnages incluent un professeur d’anglais qui vous aidera avec la grammaire ou un psychologue qui pourra vous apporter son soutien. Si les utilisateurs ne cliquent pas avec l’un des 18 millions de caractères disponibles, ils peuvent en créer un nouveau.

Fondé par Noam Shazeer et Daniel De Freitas, deux anciens employés de Google Brain, le laboratoire d’IA du géant de la technologie, Character.AI parie que les gens veulent interagir avec une variété de chatbots. La startup a levé 190 millions de dollars auprès d’investisseurs comme Andreessen Horowitz et Greycroft à ce jour.

L’entreprise affirme notamment qu’à partir du mois d’août, les utilisateurs de la plateforme passent en moyenne deux heures par jour avec ses chatbots. Une partie de l’explication donnée par l’entreprise est que les gens interagissent avec différents personnages, ce qui est plus engageant que de faire défiler passivement un site.

Dans l’espoir de continuer à attirer et à fidéliser davantage d’utilisateurs, une base qui s’élève actuellement à 4 millions d’utilisateurs actifs par mois, selon Similarweb, une société d’analyse de données – la société basée à Palo Alto, en Californie, a déployé cette semaine une fonctionnalité permettant aux gens de discuter en groupe sur Caractère.AI avec jusqu’à cinq personnages IA et cinq humains à la fois. Les utilisateurs peuvent identifier qui est humain et qui ne l’est pas en consultant les paramètres de discussion de groupe.

La fonctionnalité de discussion de groupe est disponible pour les utilisateurs payants. L’abonnement, qui coûte 9,99 $ par mois et permet aux utilisateurs d’éviter les files d’attente (nécessaire pour gérer les situations où il y a une demande de pointe pour le service afin d’éviter des pannes ou un ralentissement des performances), est ce qui aide l’entreprise à faire évoluer ses services. Le service de Character.AI est alimenté par de grands modèles de langage, dont l’exécution est coûteuse. La société affirme que cette fonctionnalité sera disponible pour tout le monde à l’avenir.

La dernière fonctionnalité de Character.AI intervient après le lancement de Meta propre version de plus de deux douzaines de personnages IA le mois dernier, inspirés par de vraies personnes comme Kendall Jenner et Naomi Osaka, à travers ses produits. En réponse, Character.AI rapidement a crié le portrait sur Twittersoulignant à quel point la course à la création de robots IA est devenue passionnée.