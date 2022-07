Chaque voiture devrait avoir l’un de ces kits d’urgence à 18 $

Bien que vous puissiez avoir un ensemble de câbles de démarrage qui rebondissent dans le coffre de votre voiture, vous aurez besoin de plus que cela en cas d’urgence. Cette trousse d’urgence Goodyear contient tous les éléments essentiels dont vous avez besoin en cas d’urgence routière, et vous pouvez dès maintenant en acheter une à un prix avantageux. En ce moment chez Walmart, vous pouvez vous procurer ce kit premium en vente pour seulement 18 $ (22 $ de réduction sur le prix habituel). Il y a pas d’expiration définie sur cette offre, donc on ne sait pas combien de temps il sera disponible. Vous voudrez peut-être commander le vôtre plus tôt que tard si vous espérez en attraper un à ce prix.

Avoir l’un de ces kits d’urgence haut de gamme Goodyear rangé sous le siège pourrait faire toute la différence au cas où vous glisseriez hors de la route ou auriez un accident. Il y a deux tapis de traction pour vous aider à vous décoller de la boue ou de la glace, et une sangle de remorquage d’une capacité de 10 000 livres au cas où vous auriez besoin d’une aide sérieuse. Il comprend également une lampe de poche LED avec un serre-tête pour une utilisation mains libres et un cône réfléchissant pour vous rendre plus visible et aider à avertir le trafic venant en sens inverse. Et les conducteurs des climats froids apprécieront également la pelle à neige d’urgence, le grattoir à glace, la brosse à neige et la couverture d’urgence fournis avec ce kit. Vous recevrez également une paire de câbles de démarrage de 8 pieds et une année gratuite d’assistance routière de Goodyear pour toute autre urgence que vous pourriez rencontrer.