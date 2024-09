Chaque voiture devrait avoir cette fonctionnalité simple

La Kia EV9 que j’examine actuellement possède l’une des meilleures fonctionnalités technologiques du marché.

Le moniteur d’angle mort, présent sur certaines voitures Kia, Hyundai et Genesis, affiche un flux en direct de votre angle mort lorsque vous actionnez le clignotant.

C’est très utile pour changer de voie, et chaque constructeur automobile devrait adopter le programme.

De nos jours, les voitures sont équipées de nombreuses nouvelles technologies : streaming, abonnements, écrans tactiles de la taille d’un téléviseur et ChatGPT. La plupart de ces fonctionnalités sont étranges et un peu effrayantes. Les meilleures fonctionnalités sont les plus simples, celles qui résolvent un problème réel et vous font vous demander comment vous avez pu vivre sans elles.

L’un des meilleurs exemples de technologie est le système Blind-Spot View Monitor du groupe Hyundai Motor. Vous le trouverez sur les voitures Kia, Hyundai et Genesis. Chaque fois que je monte dans un véhicule qui en est équipé (le plus récent étant le Kia EV9 que je teste en ce moment), je suis stupéfait de constater qu’il n’est pas plus courant. En vérité, il devrait être installé sur tous les nouveaux véhicules.

Blind-Spot View Monitor n’est pas, je l’avoue, le nom le plus sexy ou le plus inspirant. Mais il est extrêmement utile. Voici comment il fonctionne. Lorsque vous actionnez le clignotant, un flux de caméra en direct de l’angle mort concerné apparaît juste devant vous dans le groupe d’instruments numériques. Clignotez à gauche et vous obtenez une vue en temps réel de ce qui se trouve dans votre angle mort gauche dans un cercle sur le côté gauche de l’écran. Clignotez à droite et la même chose se produit, mais de l’autre côté.

Moniteur d’angle mort en action dans la Kia EV9.

Bien sûr, il est préférable de toujours vérifier physiquement derrière vous lorsque vous changez de voie. Ou, comme l’a gentiment dit un Redditor en réponse à quelqu’un qui posait des questions sur les caméras d’angle mort sur le /r/quellevoituredevrais-jeacheter forum : « C’est pour ça que tu as un COU DE PUTE ! Tourne la tête, espèce de fainéant ! » Cette personne a raison. De toute évidence, elle n’a pas utilisé Blind-Spot View Monitor.

Tout comme les capteurs d’angle mort plus courants, les caméras d’angle mort offrent une couche de protection supplémentaire agréable, même si elles ne devraient pas remplacer complètement l’utilisation de votre « foutu cou ». Elles sont d’une grande aide pour changer de voie sur l’autoroute ou pour tourner dans des environnements urbains remplis de piétons et de cyclistes. Et cette fonctionnalité est particulièrement pratique dans les voitures plus grandes comme la costaude EV9. À une époque où les véhicules sont plus volumineux que jamais et où les angles morts deviennent de plus en plus, disons, aveugles, l’utilité de ce type de capacité devient de plus en plus évidente. (Ce serait formidable si les voitures suivaient elles aussi un régime.)

Kia, Hyundai et Genesis ne sont pas les seules marques à proposer ce type de fonctionnalité. Les Tesla ont la même chose en équipement standard. Une différence essentielle est que dans les Tesla, la vue de la caméra apparaît sur l’écran central, et non juste devant vous. (Les Tesla Model 3, Model Y et Cybertruck n’ont pas du tout d’écran orienté vers le conducteur.) Honda vendait autrefois quelque chose appelé LaneWatchqui montrait l’angle mort côté passager lorsque le clignotant était activé. Mais ce système remplaçait, et non pas s’ajoutait, un moniteur d’angle mort normal. Les modèles Honda plus récents sont passés à un système de surveillance des angles morts plus traditionnel.

Rivian a récemment ajouté ceci à ses SUV et camions grâce à une mise à jour logicielle en direct. Et tous les autres constructeurs automobiles ayant déjà installé le matériel adéquat dans leurs véhicules devraient sérieusement envisager de faire de même.

Etes-vous d’accord ? Ou, plus probablement, pensez-vous que je suis extrêmement stupide ? Laissez un commentaire ou contactez l’auteur : [email protected]