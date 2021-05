Chaque type de gril est inclus dans cette vente du vendredi noir du printemps

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il n’y a rien de tel que l’odeur d’un repas grillé par une chaude nuit d’été. Et peu importe que vous soyez à la recherche d’un gril infrarouge au gaz naturel pour votre terrasse arrière ou d’un gril portable compact à emporter à la plage, il y a un barbecue qu’il vous faut! Avec l’été qui approche, c’est le moment idéal pour vous procurer un nouveau gril, et heureusement, BBQGUYS.COM propose une tonne d’options qui sont jusqu’à 40% de réduction en ce moment. Cette vente se termine le 3 mai, alors ne manquez pas votre chance de découvrir tous les articles BBQ Guys en vente en ce moment!

Si vous recherchez un gril compact et facilement transportable, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce gril en céramique Kamado Joe Joe Jr au charbon de bois populaire, qui est en baisse de 499 $ à 399 $. Avec votre commande, vous obtenez également l’ensemble d’accessoires Kamado Joe, qui comprend une pince pour grille, un outil à cendres et un déflecteur thermique – une valeur de 80 $! Bien que nous n’ayons pas testé ce gril exact, nous avons testé quelques autres modèles de kamado et nous sommes de grands fans. Notre experte en grillades Lindsay D.Mattison a été impressionnée par la polyvalence des grils kamado, notant que vous pouvez ajuster les évents et transformer votre kamado en four à convection extérieur et déguster du pain frais ou une pizza au feu de bois. Mais le barbecue est vraiment là où ce gril brille, comme l’a noté un client satisfait: «J’ai fait des côtes levées, du porc effiloché et du poulet. Vous ne pouvez pas battre la saveur et le [juiciness] des viandes. Tout s’est bien passé. Étant donné que le Joe Jr est plutôt petit, il est idéal pour faire ses valises et l’emporter avec vous en voyage ou au parc pour un barbecue entre amis.

Les barbecues au charbon ne sont pas votre truc? Aucun problème! BBQ Guys propose également une vaste sélection de barbecues électriques, à granulés et à gaz. En fait, grâce à ses tests rigoureux, Mattison a nommé le barbecue au gaz propane Weber Genesis II E-310 comme son premier choix si vous êtes prêt pour une mise à niveau, et il est en vente au prix de 779,00 $, contre 929,00 $. Si vous êtes à la recherche d’un barbecue à gaz qui non seulement a fière allure, mais qui possède également des fonctionnalités pratiques telles que des crochets latéraux pour suspendre les ustensiles et qui cuit parfaitement la viande et les légumes, ce barbecue à gaz Weber est fait pour vous.

Cette vente du vendredi noir du printemps propose des tonnes d’offres incroyables sur les grillades – continuez à faire défiler pour une sélection de nos meilleurs choix.

