Tina Smith a passé des années à servir du café à d’autres personnes en tant qu’employée de Starbucks.

Pendant cette période et au-delà, Smith rêvait également de posséder un jour son propre café.

Ce rêve est devenu réalité jeudi lorsque des représentants de la Chambre de commerce du comté de Chemung et d’autres partisans ont rejoint Smith pour l’inauguration officielle de sa nouvelle entreprise. Café Holy Grounds.

Smith travaillait pour un Starbucks à Oklahoma City lorsqu’en 2016, elle et son mari, originaire de Watkins Glen et propriétaire d’une entreprise de construction, ont déménagé dans la région d’Elmira pour se rapprocher de plusieurs membres de la famille.

L’objectif d’ouvrir son propre établissement était déjà fort à l’époque, mais il a fallu encore huit ans pour enfin le réaliser, a déclaré Smith, qui a déclaré que tout le travail acharné en valait la peine.

Les employés se dépêchent d’exécuter les commandes lors de l’ouverture officielle du Holy Grounds Coffee Shop, le jeudi 24 octobre 2024, au 2081 Lake Road à Elmira.

« Oh mon Dieu, ça ne semble pas réel », a-t-elle dit. « Je suis ici 14 heures par jour et ça ne me dérange pas. J’ai un pied cassé mais ça ne m’a pas arrêté. J’apprécie tout ce que nous faisons. C’est un travail d’amour. »

Cela ne faisait pas de mal que Smith ait des relations dans le secteur de la construction.

Son mari et son entreprise se sont occupés de toutes les rénovations de l’ancienne succursale de la Elmira Savings Bank, a-t-elle déclaré.

Holy Grounds n’est pas seulement détenu et exploité localement, il propose des grains de café et d’autres produits d’origine locale, notamment des offres de petit-déjeuner, de déjeuner et de collations.

Tina Smith, à droite, propriétaire du Holy Grounds Coffee Shop, 2081 Lake Road à Elmira, est applaudie par la présidente de la Chambre de commerce du comté de Chemung, Jennifer Herrick-McGonigal, lors d’une grande cérémonie d’ouverture de la nouvelle entreprise le jeudi 24 octobre 2024.

« Nous sommes si heureux et si fiers de vous », a déclaré Jennifer Herrick-McGonigal, présidente de la Chambre de commerce du comté de Chemung, en accueillant Smith en tant que nouveau membre de la chambre.

La devise du café est « Chaque tasse est un câlin dans une tasse » et Smith a déclaré qu’elle souhaitait que les clients non seulement profitent d’une bonne tasse de café, mais qu’ils se sentent chez eux.

Smith a six employés et ils étaient occupés jeudi matin à servir une foule de clients.

Smith a déclaré qu’elle était submergée par le soutien.

« J’ai 2 200 abonnés (sur Facebook) en seulement neuf semaines », a-t-elle déclaré. « Je suis très reconnaissant envers la communauté. »

Pour plus d’informations sur Holy Grounds Coffee Shop, y compris les horaires et les coordonnées, rendez-vous sur Holygroundscoffeeshopelmira.comou facebook.com/HolyGroundsCoffeeShop.

