Chaque star avec qui elle est sortie au fil des ans – Hollywood Life

Katie Holmes est une actrice qui est devenue célèbre lorsqu’elle est apparue dans Ruisseau Dawson en 1998.

Elle a été mariée à l’acteur Tom Cruise de 2006 à 2012.

La belle serait à nouveau célibataire depuis le 16 décembre 2022.

Depuis les années 90, Katie Holmes‘ Les relations amoureuses ont été un sujet de fascination parmi le public. Il y avait son sur le plateau romance avec Josué Jackson pendant le tournage Ruisseau Dawsonson mariage très sensationnaliste avec la star d’action n ° 1 d’Hollywood, Tom Croisièreet sa relation secrète avec l’acteur A-list Jamie Foxx. Et ce ne sont pas les seuls hommes à avoir capturé le cœur de cette beauté brune, y compris son petit ami le plus récent Bobby Wooten III, 33 ans, dont elle se serait séparée en décembre 2022.

Chronologies plus romantiques :

Dans l’ordre chronologique, nous revenons sur les plus grandes relations de Katie – en commençant par Joshua et en terminant par sa rupture la plus récente ! Katie n’est jamais célibataire longtemps et basée sur le Batman commence l’impressionnant portefeuille IMDb de la star et sa belle apparence, nous pouvons voir pourquoi.

Josué Jackson

Il y avait un véritable amour derrière la chimie que vous avez vue entre l’un des couples les plus emblématiques de la télévision, Joey (Katie) et Pacey (Joshua) ! Les co-stars ont finalement commencé à se fréquenter après avoir filmé les premiers épisodes de Ruisseau Dawson ensemble (le spectacle a été créé en janvier 1998), mais la relation n’a pas duré longtemps.

Bien qu’elle n’ait pas nommé de noms, il était fortement sous-entendu que Katie parlait de Joshua lorsqu’elle a dit Pierre roulante en 1998, « Je vais juste dire que j’ai rencontré quelqu’un l’année dernière. Je suis tombé amoureux, j’ai eu mon premier amour, et c’était quelque chose de si incroyable et indescriptible que je le chérirai toujours… Et que je me sens tellement chanceux parce qu’il est maintenant l’un de mes meilleurs amis. C’est bizarre, c’est presque comme un truc de type Dawson et Joey maintenant.

Leur chimie sur le plateau a même surpris le créateur de la série, Kévin Williamson, après en avoir été témoin lors du tournage de l’épisode emblématique du projet scientifique de la saison 1. “Joey et Pacey ont été jumelés pour réaliser le projet scientifique et ils ont dû aller collecter des échantillons. Ils se sont mouillés et ont dû enlever leurs vêtements dans le camion et il y a eu ce moment très inconfortable où vous pouviez juste voir comment elle le regardait et il la regardait. Ils étaient si nerveux l’un avec l’autre. Ils ont eu une chimie instantanée », se souvient Kevin dans une interview en 2018 avec Le journaliste hollywoodien.

Joshua a depuis épousé un mannequin britannique Jodie Turner Smith. Après s’être mariés en décembre 2019, ils ont accueilli une petite fille ensemble en avril 2020.

Chris Klein

Katie et Chris étaient une première équipe de rêve ! Bien qu’il n’y ait pas de date exacte pour identifier le début de cette relation, Katie s’est fiancée au Tarte américaine star en 2003 et a rompu avec lui en 2005, après une “relation de cinq ans”, selon Personnes. Chris s’est fiancé plus tard à Laina-Rose Thyfault (qui travaille dans le casting) en 2014, et ils ont échangé leurs vœux l’année suivante. Pendant ce temps, Katie est passée à sa relation la plus tristement célèbre – plus de détails ci-dessous!

Tom Croisière

« J’avais l’habitude de penser que j’allais me marier Tom Croisière“, Katie, qui était alors toujours fiancée à Chris Klein, a déclaré à un Magazine dix-sept journaliste en 2004. Ironie du sort, son rêve d’enfance est devenu réalité. Tout s’est passé rapidement pour ce duo en 2005 : Katie s’est séparée de Chris et elle a fait sa première apparition publique avec Tom à Rome en avril de la même année (Tom était dans la capitale italienne pour décrocher un prix David di Donatello pour l’ensemble de ses réalisations).

Le mois suivant, l’un des moments les plus emblématiques d’Hollywood s’est produit : Tom s’est levé sur Oprah Winfrey canapé de talk-show et a déclaré son “amour” pour Katie. En juin 2005, Katie a révélé aux journalistes qu’elle se convertissait à la Scientologie (la religion de Tom) lors de sa grande première pour Batman commence. Le même mois, Tom et Katie se sont fiancés et ont annoncé un enfant – qui serait leur fille Croisière Suri – était en route !

Suri est arrivée en avril 2006 et le grand mariage a finalement eu lieu au château d’Odescalchi à Bracciano, en Italie, en novembre 2006. Tout semblait parfait jusqu’en juin 2012, lorsque Katie a soudainement demandé le divorce de Tom. Encore plus étrange était un rapport qui affirmait que Katie avait utilisé “un téléphone portable jetable” d’un ami pour parler à ses avocats et aurait “embauché trois cabinets d’avocats dans trois États” pour son affaire de divorce, a déclaré une source au Temps de Los Angeles. Tom a même admis qu’il “ne s’attendait pas” au divorce lors d’une conversation avec un réseau de télévision allemand appelé ProSieben en 2013.

Katie s’est retrouvée avec la garde principale de Suri, et Tom n’a pas été photographié avec sa fille depuis 2013. Aucun des parents n’a expliqué la situation non plus. Cependant, un initié a EXCLUSIVEMENT dit HollywoodLa Vie en avril 2019, “Aussi difficiles que les choses soient devenues pour lui et sa fille, il l’aime toujours. Tom n’a jamais eu l’intention de se séparer de sa fille lorsqu’il a décidé de fonder une famille avec Katie, et il a hâte de réparer leur relation un jour.

Jamie Foxx

La prochaine relation de haut niveau de Katie après que Tom était avec Rayon étoile Jamie Foxx. Cependant, il n’y a pas eu de déclarations d’amour à la télévision nationale dans cette relation. Katie et Jamie sont restés très discrets après avoir déclenché des rumeurs de romance parce qu’ils ont été vus danser ensemble lors d’un événement caritatif dans les Hamptons en 2013. Jamie a même déclaré que les rumeurs de romance étaient “à cent pour cent fausses” dans une interview avec Divertissement ce soir en octobre de cette année.

Cependant, ils ont été secrètement photographiés main dans la main en 2015. Le public n’a pas vu une autre photo PDA jusqu’en 2017, lorsque les amants présumés ont de nouveau été vus main dans la main à Malibu en 2017. À partir de là, il est apparu plus clair que Katie et Jamie étaient définitivement un élément, même s’ils ne se souciaient pas de confirmer la relation en public.

Ils ont été photographiés à plusieurs reprises et ont même été vus ensemble au gala pré-Grammy 2018 de Clive Davis à New York. Après une longue série de photos de paparazzi, le couple a finalement assisté à leur premier événement public ensemble au Met Gala 2019 (ils n’ont cependant pas foulé le tapis rouge ensemble).

Les photos du duo se sont arrêtées après mai 2019. Quelques jours seulement après que Jamie a été vu main dans la main avec le chanteur Séla Vaveil a été rapporté en août 2019 que Katie et Jamie s’étaient séparés.

Emilio Vitolo Jr.

Quelques mois avant son 42e anniversaire, Katie a fait parler les fans après avoir été vue en train de craquer en prenant un repas avec un homme mystérieux à New York début septembre 2020. Le beau copain de déjeuner de Katie s’est avéré être un restaurateur Emilio Vitolo Jr., qui possède un restaurant italien appelé Emilio’s Ballato à New York. Il n’a pas fallu longtemps aux fans pour comprendre si cette relation était platonique ou non, car Katie et Emilio ont été vus en train de s’embrasser pendant le week-end de la fête du Travail en septembre 2020 !

Ils n’ont fait aucun effort pour cacher cette romance non plus, car Katie a été photographiée assise sur les genoux d’Emilio et l’embrassant lors de leur dîner au Peasant Restaurant à Manhattan. Malheureusement, la romance n’a duré que huit mois, car le couple l’a appelé en mai 2021. “Le couple s’est séparé à l’amiable mais reste ami”, a confirmé un représentant de Katie à Nous hebdomadaire.

“Leur relation s’est effondrée. Ils ont compris qu’ils étaient mieux en tant qu’amis », a révélé un initié à Nous. “Il n’y a pas eu de drame avec la rupture et en fait, ils sont toujours amis. Katie et Emilio ont vraiment apprécié leur temps ensemble – cela n’a tout simplement pas fonctionné. Elle se concentre sur le fait d’être maman et ses projets à venir”, ont-ils également ajouté.

Bobby Wooten III

Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière romance de Katie ! La Ruisseau Dawson La star a été aperçue lors d’une promenade romantique l’après-midi avec le musicien Bobby Wooten III à Central Park en avril 2022. Après la première observation d’elle en train d’embrasser son nouveau petit ami, Katie a pris Bobby comme rendez-vous pour de nombreux événements sur le tapis rouge, y compris le gala d’anniversaire de Moth Ball en mai et le Tribeca Film Fest en juin.

Au début de la relation, il semblait que ça allait vraiment bien ! Une source proche d’elle a révélé HollywoodLa Vie exclusivement qu’elle était “absolument éprise” par le bassiste. “Il est romantique et charmant. Katie se permet de ressentir ces sentiments et elle sait qu’elle mérite de l’amour », ont-ils déclaré. Malheureusement, le 16 décembre 2022, Bobby et Katie ont décidé de se séparer après moins d’un an de fréquentation, par Hebdomadaire américain. “Katie et Bobby ont rompu la semaine dernière, elle n’est plus [talking] à propos de lui à ses amis », a révélé la source du point de vente à l’époque. “Ils n’ont tout simplement pas travaillé ensemble sur le long terme.”

