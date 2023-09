Chaque set Lego sorti en septembre 2023 : Star Wars, Marvel

Août était un mois exceptionnel pour Lego, apportant beaucoup de briques pour combattre la chaleur. Septembre est une sortie tout à fait plus calme… à moins que vous ne le souhaitiez Guerres des étoileset un certain nouveau Guerres des étoiles émission de télévision sur Disney+ notamment…

Oui ce est Ahsokale monde du merchandising, et nous y vivons, car ce mois-ci apporte une volée de Guerres des étoiles ensembles inspiré par le nouveau spectacle – et plus encore. Mais c’est loin d’être tout ce qui est proposé si les Lego spatiaux ne vous chatouillent pas. De retour sur Terre, ses héros les plus puissants se préparent à l’action avec une nouvelle vague de figurines à collectionner Marvel, et les choses prennent leur envol avec un nouvel ensemble massif basé sur le légendaire Concorde Jet. Et même si la saison effrayante est presque à nos portes, Lego est déjà nous envisageons des vacances au-delà avec quelques nouveaux calendriers de l’Avent.

Cliquez pour voir ce qui s’en vient pour Lego et votre portefeuille en septembre.