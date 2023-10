« Chaque seconde en danger » : les journalistes de Gaza se battent contre les délais et la mort | Nouvelles de Gaza

Ville de Gaza – Le journaliste indépendant Rakan Abdelrahman travaille dans un café, portant sa veste marquée « presse », prêt à sortir en toute hâte s’il le faut pour rendre compte des bombardements israéliens sur la bande de Gaza.

Mais Abdelrahman, dont le travail a été publié dans Middle East Eye et The National, ne se contente pas de couvrir une histoire. Les journalistes palestiniens de la bande de Gaza, comme Abdelrahman, tentent de défier les pronostics – et la mort – pour faire connaître au monde les horreurs de la guerre, au milieu de difficultés qui menacent d’entraver leur travail.

Depuis 10 jours, les avions militaires israéliens bombardent sans relâche l’enclave côtière et ont tué 2 808 Palestiniens, dont un quart d’enfants. 10 859 autres ont été blessés dans des bombardements aériens et lundi, le ministère de l’Intérieur a déclaré que les corps de plus de 1 000 Palestiniens étaient coincés sous les décombres des bâtiments détruits par les bombes.

La semaine dernière, Israël a bombardé la tour de communication du territoire assiégé et coupé l’électricité à l’unique centrale électrique de la bande. Ces actions font partie du « siège total » qu’Israël a mis en place en réponse à l’attaque surprise du 7 octobre par les combattants du Hamas contre les bases militaires israéliennes et les villes et colonies israéliennes environnantes en dehors de la bande de Gaza. Au moins 1 400 Israéliens ont été tués dans l’attaque.

Les bombardements et le siège ont laissé la bande de Gaza sans Internet ni électricité fiables. Cela a rendu le travail des journalistes – déjà risqué et difficile dans une zone de guerre – encore plus difficile.

« En raison d’une mauvaise connexion Internet et de pannes d’électricité, nous ne pouvons pas signaler quelque chose en temps réel. De toute façon, il n’existe aucun endroit approprié pour travailler », a déclaré Abdelrahman à Al Jazeera, ajoutant que les journalistes portant des gilets et des casques de presse clairement identifiés ont été pris pour cible.

Selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), au moins 15 journalistes ont déjà été tué dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

« Nous ne pouvons pas couvrir les lieux des massacres ni même atteindre les endroits qui ont été bombardés de peur qu’une autre attaque israélienne ne cible la même zone », explique Abdelrahman. « Chaque seconde, vous êtes en danger. Nos collègues ont payé le prix de leur vie, comme Saeed al-Taweel, Mohammed Subh et Hisham Alnwajha.

Les trois journalistes ont été tués le 10 octobre après être sortis filmer un bâtiment de la ville de Gaza sur le point d’être bombardé. Ils se tenaient tous à une distance de sécurité, à des centaines de mètres de la cible déclarée du bâtiment Hiji, mais l’attaque aérienne a touché un autre bâtiment, beaucoup plus proche d’eux.

Les habitants de la bande de Gaza, qui compte 2,3 millions d’habitants – dont plus de la moitié ont moins de 18 ans – ont déclaré que la guerre actuelle est la plus féroce des offensives précédentes des 15 dernières années. Au moins 1 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays.

Abdelrahman dit qu’en plus de craindre pour sa vie lorsqu’il fait son reportage, son esprit est également préoccupé par le sort de sa famille et de ses quatre enfants.

« Je pense à leur état d’esprit psychologique, à leur exposition à cette horrible guerre », dit-il. « Lors des précédentes guerres israéliennes, ils étaient trop jeunes pour s’en souvenir, mais maintenant qu’ils sont plus âgés, il est extrêmement difficile pour eux et pour moi d’être témoin de la peur qui les a engloutis. »

Ghazi al-Aloul, correspondant de la chaîne de télévision jordanienne al-Roya, a déclaré que jongler entre ces deux peurs fait partie intégrante du métier de journaliste dans la bande de Gaza.

Dimanche, sa famille, dont sa femme enceinte et sa fille de trois ans, ont survécu à une attaque israélienne contre le bâtiment où ils résidaient à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, rapporte le journal al-Roya. signalé.

« Bien sûr, vous êtes partagé entre votre responsabilité en tant que journaliste de transmettre la vérité et les risques qui en découlent, et ce que vit votre famille », explique al-Aloul. « Je pense que nous sommes habitués à ces pressions maintenant. Nous poursuivrons toujours notre travail, quels que soient les obstacles qui se présenteront à nous.

« Nous savons tous qu’Israël agit en toute impunité et au mépris du droit international, et nous essayons toujours de le transmettre autant que possible dans nos reportages », ajoute-t-il.

J’essaie de faire mon travail en diffusant ce qui se passe à Gaza, mais le manque d’Internet et d’électricité m’en empêche. Je suis vraiment désolé, ce n’est plus entre mes mains. – Yousef D. Hammash (@YousefHammash) 15 octobre 2023

En plus du manque d’Internet et d’électricité, de nombreux journalistes ne travaillent pas depuis leurs bureaux de presse. Au lieu de cela, ils se rassemblent dans n’importe quel café ouvert, confirmant les informations les uns avec les autres et déposant leurs rapports.

L’hôpital Shifa, dans la ville de Gaza, est également devenu une plaque tournante pour les journalistes et les reporters, leur offrant la possibilité de recharger leur téléphone même s’ils fonctionnent avec des générateurs.

Il leur donne également accès à des informations qu’ils ne pourraient autrement connaître, en raison du manque d’électricité et des perturbations des réseaux de téléphonie mobile, sous la forme des morts et des blessés arrivant des différentes zones bombardées par Israël.

« Lorsqu’il n’y a pas d’Internet, cela conduit à censurer le journaliste, car il ne peut pas rapporter des informations ou des nouvelles dans différentes zones de la bande de Gaza », explique Shorouq Shaheen, correspondant de la télévision syrienne.

« Nous couvrons toujours l’actualité, mais notre couverture est devenue limitée », dit-elle. « Nous apprenons où a eu lieu une attaque aérienne israélienne lorsque les morts et les blessés arrivent à l’hôpital. Mais qu’arrive-t-il aux attaques dans différents endroits où nous ne pouvons pas accéder ? Comment pouvons-nous couvrir cela immédiatement ?

Al-Aloul admet que les journalistes sont conscients du risque qui pèse sur leur vie et qu’« il y a une chance que nous finissions plutôt par faire l’actualité ».

Mais la mort de leurs collègues ne fait que « nous donner davantage de motivation pour continuer à travailler en leur nom et en leur mémoire », dit-il.

« En tant que journalistes, nous avons toujours prouvé que nous étions à la hauteur », ajoute al-Aloul. « Nous sommes également déterminés à montrer les atrocités qu’Israël commet contre nous. »