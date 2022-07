Chaque républicain de la Chambre a voté contre l’éradication des néo-nazis fascistes dans les forces armées américaines

Facebook



Les républicains n’ont pas honte de cacher un partenariat ouvert avec les nazis et les fascistes. Il n’y a plus de véritable sanction mais un avantage tangible à voter contre un projet de loi qui compliquerait la vie d’une partie de leur base.

C’est magnifique, et pourtant ce n’est pas le cas. Les républicains traditionnels sont tellement liés aux MAGA qu’ils ne peuvent pas traverser le mouvement MAGA, et le mouvement MAGA est tellement lié aux nazis, aux fascistes et aux suprématistes blancs que les MAGA ne peuvent pas traverser ces derniers. Et donc, quand un projet de loi oblige les militaires à trouver et à extirper ces personnes, chaque républicain à la Chambre vote contre. Ces gens font partie de la base, et ce n’est pas si controversé de nos jours (ils doivent croire), donc – pas de limites.

De Newsweek :

La Chambre a approuvé un amendement à la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour obliger les responsables gouvernementaux à préparer un rapport sur la lutte contre les suprémacistes blancs et les activités néonazies dans la police et l’armée, malgré le fait que tous les républicains aient voté contre la mesure.

L’amendement, parrainé par le représentant Brad Schneider, a été adopté lors d’un vote 218-208 sur la ligne du parti mercredi. Les 208 votes contre l’amendement provenaient des républicains de la Chambre.

L'”amendement Schneider” appelait le FBI, le département de la Sécurité intérieure et le secrétaire à la Défense à publier un rapport qui énonce les moyens de lutter contre les suprématies blanches et les activités néonazies dans les services en uniforme et les forces de l’ordre.

La marche lente se poursuit avec une accélération prudente mais évidente pour ouvrir le fascisme basé sur la suprématie blanche, jouant sur les craintes blanches de devenir une minorité dans ce qu’ils considèrent comme un pays qui leur appartient.

Ceci est et a toujours été la racine du mouvement MAGA. Trump détestait la position libérale sur les droits de l’homme autant que les républicains cachés et encourageait ces gens à sortir au grand jour. Il n’est pas caché. Cela fait partie d’une éthique et d’une identité malades et dangereuses.

L’histoire enseigne que ces mouvements ne finissent jamais bien. Déjà.