Chaque réinfection au COVID-19 augmente les risques pour la santé

Il souligne qu’une deuxième infection, par rapport à une première, était associée à deux fois plus de personnes mourant de toutes causes, ainsi qu’à deux fois plus de risques de problèmes cardiaques ou pulmonaires.

“C’est pourquoi vous vous attendriez à ce que certaines personnes soient plus susceptibles d’avoir une deuxième infection plus difficile”, explique Mokdad, professeur auxiliaire d’épidémiologie et professeur de sciences de la santé à l’Université de Washington à Seattle.

“Cela a du sens, et laissez-moi vous expliquer pourquoi”, dit Mokdad. “Quand vous avez quelqu’un qui a contracté le COVID-19 pour la première fois et qui en a été affecté, peut-être quelqu’un qui était plus âgé ou qui avait une maladie chronique, le prochain coup serait aussi causer plus de dégâts.”

Il dit que les risques supplémentaires sont plus probables chez les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les personnes souffrant d’autres problèmes de santé.

L’étude a été “bien faite”, a déclaré Ali Mokdad, PhD, lorsqu’on lui a demandé de commenter. Al-Aly et ses collègues “ont accès à de bonnes données, et ils ont fait plusieurs études”.

“La meilleure chose pour vous et pour le grand public – en bonne santé ou non, avec une maladie chronique ou non – est de ne pas être infecté”, dit-il. “Allez chercher vos vaccins et vos rappels, et portez un masque lorsque vous êtes dans un endroit bondé et que vous ne pouvez pas garder une distance de sécurité.”

Les facteurs de risque des vétérans sont-ils différents?

“Lorsque vous regardez cette étude, la grande mise en garde est que les anciens combattants ne ressemblent pas à la population générale”, déclare Amesh Adalja, MD, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security de la Bloomberg School of Public Health à Baltimore.

“Je ne pense pas qu’on puisse généraliser [the study] pour tout le monde, mais vraiment pour les personnes qui présentent des facteurs de risque de maladie grave », dit-il, car les anciens combattants ont tendance à être plus âgés et à avoir plus de problèmes de santé.