Chaque promoteur a choisi de payer Montréal au lieu de construire des logements abordables, en vertu du nouveau règlement

Deux ans après que l’administration de Valérie Plante a déclaré qu’un nouveau règlement sur le logement entraînerait la construction de 600 nouveaux logements sociaux par année, la ville n’en a pas vu un seul.

Le Règlement pour une métropole diversifiée oblige les promoteurs à inclure des logements sociaux, familiaux et, à certains endroits, abordables à tout nouveau projet de plus de 4 843 pieds carrés.

S’ils ne le font pas, ils doivent payer une amende ou céder des terrains, des bâtiments ou des unités individuelles pour que la ville les transforme en logements abordables ou sociaux.

Selon les données publiées par Ensemble Montréal, l’opposition officielle de la ville, et examinées par CBC News, il y a eu 150 nouveaux projets de promoteurs privés, créant un total de 7 100 logements, depuis l’entrée en vigueur du règlement en avril 2021.

Aucune des unités n’a encore été transformée en logement abordable, tous les promoteurs de ces projets ayant plutôt opté pour une compensation financière à Montréal. Seulement 550 unités sont assez grandes pour être considérées comme des logements familiaux. Cinq promoteurs ont cédé un terrain à la ville au lieu de créer des logements abordables.

L’argent des frais payés par les promoteurs est versé soit au fonds de logement abordable de la ville, soit à son fonds de logement social. Ces frais s’élèvent jusqu’à présent à un total de 24,5 millions de dollars, ce qui n’est pas suffisant pour développer un seul projet de logement social, selon des experts en logement.

Com. Julien Hénault-Ratelle, qui représente Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour Ensemble Montréal, a déclaré que le nombre de promoteurs qui se sont retirés du logement abordable est « catastrophique ». (Charles Contant/Radio-Canada)

« Ces chiffres sont catastrophiques », a déclaré Julien Hénault-Ratelle, conseiller municipal de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve avec Ensemble Montréal.

« La crise de l’abordabilité du logement à Montréal s’aggrave de mois en mois. On voit des familles partout à Montréal qui n’ont pas les moyens de se loger. Il va y avoir des actions concrètes, et vite. »

La Ville de Montréal avait promis en 2021 de publier les résultats biennaux du règlement d’ici le début de 2023, mais ne l’a pas fait. Ensemble Montréal dit avoir compilé les données lui-même, en utilisant les données ouvertes de la ville. Il demande à l’administration de Plante de divulguer ce qu’elle compte faire des cinq nouvelles parcelles et des 24,5 millions de dollars.

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de Montréal et député responsable de l’habitation, a déclaré que l’examen biennal serait prêt cet automne, bien qu’il ait été promis ce printemps.

La ville souligne que le règlement n’est pas son seul outil pour rendre le logement plus abordable. Il a également acquis des terrains et des bâtiments pour des projets de logement, simplifié l’approbation des projets immobiliers et travaillé avec d’autres partenaires, a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Le règlement est un contrat social non négociable que nous avons avec la population. C’est un engagement à construire notre ville et nos quartiers autrement, où chacun a sa place, quel que soit son portefeuille », a déclaré Dorais.

Quelle ville ?

Les groupes d’habitation montréalais se disent peu surpris du manque de collaboration des promoteurs.

« Si nous voulions une vraie politique qui combatte la gentrification… nous aurions eu une règle plus stricte dès le départ pour obliger les promoteurs à céder des biens ou à inclure des logements sociaux », a déclaré Véronique Laflamme, porte-parole de l’organisme de défense du logement le Front d’action populaire en réam aménagement urbain (FRAPRU).

« Si l’option d’une compensation financière existe, les développeurs la prendront. »

Le développeur Nicola Padulo est d’accord et ne mâche pas ses mots lorsqu’on l’interroge sur la responsabilité sociale des développeurs.

Il dit que Montréal n’est pas une bonne ville pour investir dans l’immobilier : les coûts de construction sont élevés, il y a trop de réglementation et les promoteurs comme lui recherchent le plus de profit possible.

Véronique Laflamme du groupe de défense du logement social FRAPRU dit que le règlement doit être resserré, mais le vrai problème est le manque d’un bon programme de logement social au niveau provincial. (Julia Page/CBC)

Padulo est déjà frustré par la protection des droits des locataires au Québec par le tribunal du logement de la province, qui, selon lui, est biaisé « contre les propriétaires ». Désormais, dit-il, la ville veut « mettre son nez » dans ses affaires.

« Si les gens ne peuvent pas se le permettre, ils ne devraient pas vivre en ville. La ville est faite pour les privilégiés », a-t-il déclaré.

Montréal devrait payer aux promoteurs le profit qu’ils perdraient en rendant les logements plus abordables ou le faire eux-mêmes, a déclaré Padulo, « parce que si c’est juste nous qui devons avaler la pilule, ça ne marchera pas ».

« La ville devrait acheter un terrain, embaucher des entrepreneurs, le faire elle-même et assumer la responsabilité de gérer le bâtiment. Pourquoi cela dépendrait-il de moi? »

Laflamme du FRAPRU dit que le vrai problème est que les programmes de logements sociaux sont sous-financés par le gouvernement provincial et que cela ralentit la construction.

AccèsLogis, le fonds de logement social de la province, a seulement assez d’argent pour terminer les projets déjà en chantier, et le gouvernement du Québec a annoncé l’hiver dernier qu’il sera remplacé par un programme plus attrayant pour les promoteurs privés.

Il y a encore environ 24 000 familles sur des listes d’attente pour un logement social à Montréal et plus de 100 locataires étaient sans logement le 1er juillet, a précisé Laflamme.

Bien que la ville ne puisse pas résoudre le problème par elle-même – elle a besoin du soutien des niveaux supérieurs de gouvernement et du secteur privé – des règles comme le règlement municipal sur la diversité des métropoles sont nécessaires, et le règlement devrait être resserré immédiatement, a déclaré Laflamme.

« Nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté des promoteurs privés, mais nous ne pouvons pas non plus leur donner les clés de la ville », a-t-elle déclaré.

« Cela nous amène à la question, à qui appartient la ville ? Aux promoteurs ou aux personnes qui y vivent ? »