Le président Donald Trump prend la parole lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche le 30 juillet 2020. | Alex Wong / Getty Images

Exil numérique pour «l’Ernest Hemingway de 140 caractères».

Vendredi, après des dizaines d’étiquettes «cette affirmation est contestée» et plus de quelques incidents internationaux, Twitter a finalement interdit définitivement le président Donald Trump.

L’interdiction est un changement sismique après quatre ans de tweets quasi ininterrompus du président, qui en 2015 revendiquait le titre de «Ernest Hemingway de 140 caractères».

Et cela prive Trump de ce que Alex Isenstadt de Politico a décrit cette semaine comme son «arme politique la plus puissante» – un gourdin numérique utilisé pour inciter à la violence et punir la dissidence.

Mais alors que la disparition de la poignée @realDonaldTrump est parmi les plus grands titres technologiques de la semaine – il a même obtenu sa propre nécrologie de l’AP – Twitter n’est pas la seule plate-forme qui a décidé que c’était assez. Au moins 11 plates-formes différentes ont pris des mesures contre Trump, ou contre des communautés et des contenus liés à Trump, cette semaine.

Comme l’a dit le journaliste technique du New York Times Mike Isaac sur Twitter: «le téléphone de mon homme est un presse-papier.»

ne peut même pas imaginer à quel point il est fou le téléphone de mon homme est un presse-papier https://t.co/bwSlCGauso – roi des rats (@MikeIsaac) 9 janvier 2021

En plus de Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitch, tous ont pris des mesures directes contre un compte ou une chaîne Trump cette semaine.

Contrairement à l’interdiction de Twitter de Trump, les interdictions de Facebook et d’Instagram ne sont pas nécessairement permanentes – mais elles resteront en place au moins jusqu’à la fin du mandat de Trump.

«Le contexte actuel est maintenant fondamentalement différent, impliquant l’utilisation de notre plateforme pour inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu», a écrit le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dans un article de jeudi expliquant sa décision. «Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser nos services pendant cette période sont tout simplement trop grands.»

Snapchat et Twitch – la plate-forme de diffusion en direct populaire – ont également complètement désactivé les comptes de Trump. Twitch a décrit le passage à Axios comme «une étape nécessaire pour protéger notre communauté et empêcher Twitch d’être utilisé pour inciter à de nouvelles violences.»

Et Shopify – qui fournit une plate-forme pour les vitrines en ligne – a démantelé les magasins de marchandises de Trump Organization et de la campagne Trump en réponse à la violation par le président d’une politique d’entreprise interdisant «la promotion ou le soutien d’organisations, de plateformes ou de personnes qui menacent ou tolèrent la violence pour faire avancer une cause . »

D’autres sites, tels que Pinterest et TikTok, n’ont pas interdit Trump – il n’est connu pour avoir de compte sur aucun des deux sites – mais ont décidé de limiter la diffusion de hashtags et d’autres contenus associés à la promotion par le président des théories du complot de droite. . Pinterest dit à Axios qu’il limite la portée de certains hashtags comme #StopTheSteal «depuis les élections de novembre».

Sur TikTok, les vidéos du discours de Trump aux partisans mercredi les exhortant à marcher vers le Capitole seront supprimées, et des hashtags tels que #stormthecapitol et #patriotparty seront redirigés vers une notification concernant les directives de la communauté de la plateforme.

Selon TechCrunch, il existe quelques exceptions à cette politique – les agences de presse, par exemple, peuvent toujours utiliser la vidéo du discours – mais tout autre contenu qui enfreint la politique de désinformation de TikTok sera supprimé. YouTube, qui a également été contraint de se débattre avec des contenus promouvant des théories de l’insurrection et du complot, a resserré ses politiques en matière de désinformation électorale.

Plusieurs autres plates-formes ont sévi contre les communautés pro-Trump en ligne, dont beaucoup ont connu une forte augmentation de la rhétorique violente à la suite de la perte électorale de Trump.

Reddit, le vaste forum Internet organisé en canaux thématiques, appelés subreddits, a carrément interdit vendredi le subreddit r / DonaldTrump pour «violations répétées de la politique ces derniers jours concernant la violence au Capitole américain».

Notamment, r / DonaldTrump n’est que le dernier sous-programme axé sur Trump à être supprimé par la société. Reddit a également interdit le subreddit r / The_Donald en juin de l’année dernière pour violation des politiques en matière de discours de haine, ce qui a amené la communauté à se transformer en un forum indépendant sous le nom TheDonald.win.

Discord, une plate-forme centrée sur le chat vocal, a également interdit vendredi un serveur appelé The Donald pour sa connexion au subreddit décédé et au forum TheDonald.win.

Dans TOUJOURS AUTRES nouvelles, @Discorde dit qu’il a interdit le serveur The Donald, qui était connecté à TheDonald dot Win et au subreddit Donald. Prise de décision «en raison de sa connexion ouverte à un forum en ligne utilisé pour inciter à la violence et planifier une insurrection armée», dit Spox. – Casey Newton (@CaseyNewton) 8 janvier 2021

Parler prend le dessus sur Capitol

Non seulement les sites ont pris des mesures contre Trump et diverses communautés liées à Trump à la suite de l’attaque meurtrière de mercredi contre le Capitole américain, mais toute une plate-forme de médias sociaux favorisée par les acteurs pro-Trump est sur le point de disparaître pour son rôle de forum pour violence et incitation.

Parler, une plate-forme de médias sociaux conservatrice qui se présente comme une alternative à la «liberté d’expression» à des sites comme Twitter, a été rapidement retirée du Google Play Store et de l’App Store d’Apple cette semaine. Amazon, qui héberge le site, a depuis annoncé qu’il ne le ferait plus.

Amazon a annoncé qu’il retirerait son support d’hébergement cloud pour Parler dimanche soir, et l’application devrait ensuite être interrompue pendant au moins un court laps de temps pendant qu’elle recherche un nouveau service d’hébergement Web. Amazon contrôle la part du lion de l’hébergement cloud, desservant environ 40% de l’Internet, selon Verge, ce qui signifie qu’il pourrait être difficile pour Parler de trouver un hébergement alternatif – bien que s’il le faisait avant minuit, heure du Pacifique, il pourrait rester en ligne.

La décision d’Amazon, qui a été rapportée pour la première fois samedi par BuzzFeed News, intervient après que la société ait conclu que Parler ne faisait pas grand-chose pour sévir de manière significative contre les appels ouverts à la violence diffusés sur la plate-forme, et était donc en violation des conditions d’Amazon Web Services. utile.

Comme ce fut le cas dans des communautés comme TheDonald, les utilisateurs de Parler ont discuté de la marche sur Washington «en nombre qu’aucune armée ou agence de police permanente ne peut égaler» et ont débattu des politiciens pro-Trump que les insurrectionnels devraient tuer en premier.

Parler avait une large base d’utilisateurs en novembre 2020, avec environ 10 millions de personnes au total. Cette population a encore augmenté cette semaine – selon un article de TechCrunch, Parler a été installé près de 270000 fois depuis les magasins d’applications américains depuis mercredi.

Mais la décision d’Amazon de démarrer Parler à partir de son service d’hébergement Web, ainsi que les suppressions par Apple et Google, pourraient laisser une marque. Sans accès à l’App Store d’Apple, la cadre de Parler, Amy Peikoff, a déclaré samedi à Tucker Carlson de Fox News: «Nous portons un toast.»

Et la disparition probable de Parler empêchera encore plus Trump de trouver un nouveau débouché. De nombreux conservateurs lésés par des plateformes comme Twitter – ou celles qui ont été purement et simplement interdites, comme c’est maintenant le cas pour Trump – ont fui vers Parler ces derniers mois. L’équipe de Trump aurait discuté l’année dernière de l’opportunité de faire le changement.

Après cette semaine, cependant, Trump devra probablement chercher ailleurs ses médias sociaux – et comme l’illustrent les décisions de Facebook, Snapchat et d’autres, il manque d’options.