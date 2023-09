"Chaque ouvreur le sait…": Shaheen sur son plan de match contre Rohit And Co.

Avant le match à succès contre l’Inde en Coupe d’Asie, le meneur pakistanais Shaheen Afridi a dévoilé son intention d’affronter les premiers Rohit Sharma et Shubman Gill. Shaheen pourrait s’avérer être un énorme test pour les ouvreurs indiens, qui ont semblé vulnérables face aux meneurs du bras gauche ces derniers temps. Shaheen a licencié Rohit et KL Rahul lors de la Coupe du monde T20 en 2021, et a également été troublé par les ouvreurs indiens lors de l’affrontement de la Coupe du monde T20 l’année dernière au Melbourne Cricket Ground.

Cependant, avec Rahul blessé, Rohit ouvrira la manche avec Gill, qui s’est imposé comme un ouvreur dans tous les formats.

Shaheen a déclaré qu’il chercherait à faire pression sur l’ordre intermédiaire de l’Inde en écartant les premiers matchs avec le nouveau ballon.

« À mon avis, mon plan de jeu est simple, chaque ouvreur connaît mon plan de jeu. Le but est, comme toujours, de faire sortir les ouvreurs pour mettre la pression sur l’équipe au bâton. Les joueurs du milieu lorsqu’ils entrent ne sont pas habitués à jouer. contre le nouveau ballon autant qu’un premier match. Il y a donc beaucoup de pression sur l’ordre intermédiaire pour faire face au nouveau ballon », a déclaré Shaheen lors d’une interaction sur Star Sports.

L’ancien frappeur indien Sanjay Manjrekar a suggéré que si le premier ordre indien composé de Rohit Sharma, Shubman Gill et Virat Kohli donne à Men in Blue un bon départ et ne perd pas ses guichets, ce sera leur match pour gagner.

« Vous voyez, heureusement pour l’Inde, numéros un, deux et trois, quand Virat frappe au numéro trois, ce sont trois très bons frappeurs de test. Et vous pourriez parler de 50 overs comme d’un match d’une journée et de cricket à balle blanche et tout ça, mais le début d’un match de 50 overs n’est pas comme un match T20. Je pense qu’il faut de sérieuses compétences de test de cricket, puis Rohit Sharma a obtenu ces cinq cents lors de la dernière Coupe du monde. Je me souviens de lui respectant le bowling dans le 10 premiers overs. Et ces trois gars – Gill, Rohit Sharma et Virat – qui ont d’excellentes références en tant que frappeurs d’essai défensifs, c’est le jeu qu’ils devront apporter. S’ils ne perdent pas les premiers guichets, alors c’est juste leur jeu « , a déclaré Manjrekar sur Star Sports.