Chaque nouvelle fonctionnalité dans Android 12 Beta 3

Un nouvel Android 12 Beta 3 arrive maintenant sur les téléphones Pixel et nous avons les détails sur les nouveautés. Même si nous nous rapprochons de la version stable et de la version bêta finale, Google continue de se faufiler dans de nouvelles fonctionnalités avec lesquelles nous pouvons jouer.

Dans cet article, nous allons essayer de lister toutes les bonnes choses dans lesquelles vous voudrez vous plonger. Vous voudrez peut-être continuer à vérifier aussi, car nous mettrons à jour au fur et à mesure que nous en trouverons plus.

Prêt à découvrir les nouveautés d’Android 12 Beta 3 ?

Captures d’écran défilantes !

Cela se produit vraiment après tout ce temps. Je jure que nous suivons la progression du défilement des captures d’écran dans Android depuis plusieurs versions, mais Android 12 Beta 3 est l’endroit où il prend enfin vie.

Maintenant, lorsque vous prenez une capture d’écran, vous verrez une option pour « Capturer plus » et le système étendra la capture d’écran à tout le contenu disponible. À partir de là, Android 12 vous permettra de recadrer à votre guise. Cela semble plutôt bien, et dans la version bêta 4, Google prévoit déjà de l’améliorer davantage.

Recherche sur l’appareil !

Google va de l’avant dans la version bêta 3 avec une fonctionnalité de « moteur de recherche sur l’appareil hautes performances » qui vous permet de rechercher sur votre appareil des données dans les applications. Il s’agit d’une recherche d’applications qui utilise le système pour indexer les données structurées des applications. Cela pourrait signifier trouver des informations à partir d’une application, mais cela signifie également que d’autres applications peuvent rechercher des éléments à partir d’autres applications… espérons-le, en toute sécurité.

Nous essaierons de mettre à jour cette section sous peu avec plus d’informations une fois que nous pourrons jouer. Cependant, nous pourrions attendre que les développeurs intègrent les capacités de 12 pour en profiter.

Rotation automatique et détection de visage plus rapides

Google essaie d’améliorer la rotation automatique d’Android dans la version bêta 3 en utilisant une fonction de détection de visage. Avec la caméra frontale de votre téléphone, Android 12 peut reconnaître si votre téléphone doit pivoter ou non, ce qui peut être très utile si vous êtes allongé. L’idée ici est que lorsque vous passez de la position assise à la position allongée, votre téléphone reconnaîtra que votre visage et votre téléphone sont toujours dans la même position, uniquement de côté. C’est logique?

De plus, Google affirme avoir optimisé l’animation de rotation automatique et réduit la latence de 25 %. Le couplage de ces deux éléments avec la détection des visages devrait permettre une rotation automatique plus rapide, ce dont Android a besoin depuis le début d’Android.

Le thème du papier peint obtient un tas de nouveaux contrôles

L’action de thème de fond d’écran que nous avons obtenue dans la dernière version bêta a été augmentée d’un cran dans la version bêta 3. Dans la section « Fonds d’écran et style » via Paramètres, vous pouvez désormais choisir plus de couleurs pour laisser le système fonctionner. Android 12 essaiera toujours de choisir une couleur par défaut dans votre fond d’écran, mais un sélecteur « Couleurs de base » en ajoute jusqu’à 4 pour vous permettre de le modifier vous-même.

En dehors des couleurs, vous pouvez modifier votre grille d’applications comme toujours, mais il existe une nouvelle option « Icônes thématiques » qui modifiera un tas d’applications Google par défaut en la couleur du thème avec un nouveau masque.

Cela semble très poli, d’autant plus qu’il semble que la couleur choisie pour le système soit beaucoup plus lumineuse qu’elle ne l’était.

Nouveau nettoyage des paramètres !

La zone Paramètres est également beaucoup plus propre maintenant.

Restez à l’écoute, nous mettons à jour.