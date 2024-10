Chaque nouvelle fonctionnalité Adobe annoncée dans Photoshop, Premiere Pro et plus

La nouvelle génération de programmes Adobe Creative Cloud est là, et elle concerne l’édition générative basée sur l’IA. Lors de la conférence créative annuelle de la société cette semaine, Adobe a dévoilé de nouvelles mises à jour de produits et de nouveaux outils pour sa suite de logiciels d’édition, notamment Premiere Pro, Photoshop, Illustrator et son modèle d’IA Firefly.

L’industrie créative a été ébranlée par les progrès de l’IA générative, qui est devenue de plus en plus courante dans les logiciels de création et de plus en plus controversée parmi les créateurs professionnels, les principaux utilisateurs d’Adobe. Alors que certains artistes intentent des poursuites judiciaires contre les sociétés d’IA, notamment autour droit d’auteur infraction préoccupations, d’autres tentent de discerner quelles sont les utilisations, le cas échéant, de l’IA dans les espaces créatifs. Adobe semble certainement penser qu’il y en a, car l’IA alimente bon nombre de ses mises à jour de produits et était l’un des principaux objectifs de l’événement de cette année.

CNET était présent à Miami lors de l’événement de cette année pour couvrir toutes les dernières nouvelles sur les créateurs et l’IA, y compris des aperçus avancés de projets spéciaux. Nous avons passé en revue plus de 100 innovations dans Creative Cloud et mis en évidence les changements les plus importants à venir pour les utilisateurs d’Adobe. Voici tout ce que vous devez savoir.

La génération vidéo IA de Firefly est arrivée

Adobe a annoncé pour la première fois que son modèle d’IA Firefly bénéficierait de capacités de génération vidéo en septembre, et Adobe a confirmé lundi que l’outil vidéo d’IA générative serait disponible en version bêta publique à partir de cette semaine. Il s’agira du premier modèle vidéo accessible au public et commercialement sûr, formé sur Adobe Stock et d’autres bases de données publiques. Dans l’application, Firefly peut également transformer des images de référence en séquences B-roll et gérer l’animation 2D et 3D. Il existe également des commandes d’éclairage et de caméra qui vous permettent de personnaliser le clip selon vos besoins.

Premiere Pro peut étendre vos clips avec l’IA

Le modèle vidéo IA de Firefly est également intégré à Premiere Pro, où il alimente une nouvelle fonctionnalité appelée extension générative. L’extension générative permet aux utilisateurs d’ajouter deux secondes supplémentaires de clip vidéo (jusqu’à 10 secondes pour l’audio) pour aider les créateurs lorsqu’ils ont besoin de quelques images supplémentaires, souhaitent adoucir une transition ou conserver une prise de vue plus longtemps.

L’extension générative dans Premiere Pro peut créer de nouveaux clips avec des éléments visuels et audio. Adobe

La fonctionnalité utilise le clip précédent comme référence et crée une vidéo correspondante que vous pouvez utiliser pour combler le vide dans votre timeline. Bien qu’il utilise le contenu que vous avez téléchargé pour créer les nouveaux clips, votre clip d’origine ne fait pas partie de la base de données de formation d’Adobe. Il est disponible en version bêta dans Premiere Pro à partir de lundi.

Ceux qui utilisent l’application ou les intégrations Firefly d’Adobe auront automatiquement des informations d’identification de contenu attachées à leur travail – une sorte d’étiquette nutritionnelle numérique qui identifie le travail d’un créateur et toute utilisation de l’IA. Adobe a annoncé une nouvelle application gratuite appelée Content Authenticity, dédiée à la création et à la gestion de ces étiquettes plus tôt ce mois-ci.

Generative Remove de Photoshop s’attaque aux fils et aux câbles

Photoshop et Illustrator reçoivent de nombreuses mises à jour, en partie grâce au dernier modèle d’IA d’Adobe, Firefly Image 3. Auparavant disponible uniquement en version bêta, il alimente désormais de nouvelles fonctionnalités et mises à jour dans les programmes Creative Cloud.

Dans Photoshop, sa suite d’outils génératifs – y compris le remplissage génératif qui vous permet de créer des conceptions texte-image pour un certain espace – sort de la version bêta pour être disponible en général. L’outil de suppression de Photoshop est mis à niveau pour mieux supprimer les éléments gênants, comme câbles et fils.

Photoshop déploie également un nouvel espace de travail génératif en version bêta que les créateurs peuvent utiliser pour aider à imaginer et à réfléchir. Il donnera également aux créateurs l’accès à un mode de génération rapide. La visionneuse Substance 3D arrive également sur Photoshop en version bêta, ce qui facilite la modification d’éléments 3D dans une conception 2D.

Illustrator passe à la 3D et trace un chemin clair

Pour Illustrator, Adobe introduit une version bêta de Project Neo dans le programme. Project Neo est une application Web qui a été présentée pour la première fois lors du Max de l’année dernière et qui est destinée à aider les concepteurs et les illustrateurs à travailler et à éditer des conceptions 3D. Deepa Subramaniam, vice-président du marketing produit pour Creative Cloud, a déclaré à CNET que Project Neo était en version bêta privée avec environ 60 000 utilisateurs et avait intégré les commentaires du groupe.

Les objets sur le chemin aideront les créateurs à garder les éléments alignés. Adobe

Une nouvelle fonctionnalité appelée Objets sur le chemin fera gagner du temps aux créateurs lors de la réorganisation des objets sur un chemin défini, les aidant à rester alignés sans ajuster manuellement chaque pièce. La trace d’image, l’une des fonctionnalités les plus populaires d’Illustrator, fait également l’objet d’une refonte majeure pour, espérons-le, faciliter la conversion d’images en vecteurs. Le remplissage de forme génératif bénéficie également d’une meilleure sélection et de meilleurs contrôles.

Créez des bouteilles Gatorade personnalisées avec Firefly

La plupart des mises à jour annoncées par Adobe sont destinées aux utilisateurs de Creative Cloud, mais celle-ci s’adresse à tout le monde. Vous pouvez désormais concevoir votre propre bouteille d’eau Gatorade Squeeze personnalisée en utilisant les capacités de conversion texte-image de Firefly sur le site Web de Gatorade. Avec le programme d’adhésion gratuit de Gatorade, vous pouvez saisir ce que vous souhaitez voir apparaître sur votre bouteille d’eau, et le site de Gatorade utilisera Firefly pour essayer de donner vie à votre vision.