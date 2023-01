Chaque nouveau film sur Netflix en 2023 – avec une série de visages très familiers

NETFLIX a révélé chaque nouveau film arrivant en 2023 – avec une série de visages familiers.

Le géant du streaming a confirmé quels blockbusters seront diffusés cette année.

Netflix a révélé les films qui sortiront sur la plateforme cette année[/caption] Netflix

Murder Mystery 2 fait partie de la série de titres en route[/caption]

Pamela, A Love Story arrivera plus tard ce mois-ci alors que le film documente la trajectoire de la vie et de la carrière de l’actrice de Baywatch.

Le très attendu Chicken Run: Dawn of the Nugget est également en route alors que les poulets profitent de la liberté après leur évasion de la ferme de Mme Tweedy. Cependant, de retour sur le continent, l’ensemble de l’espèce poulet fait face à une nouvelle et terrible menace.

En septembre, Love at First Sight voit Hadley et Oliver commencer à tomber amoureux sur un vol de New York à Londres, mais quand ils se perdent à la douane, la question est de savoir s’ils peuvent défier toutes les chances de se réunir.

Pour le petit, le dernier film d’animation pour enfants de Netflix, The Magician’s Elephant, arrive en mars. Il voit un garçon orphelin appelé Peter partir pour voir si sa sœur est toujours en vie. Il demande l’aide d’un magicien avec un éléphant pour l’aider.

Adam Sandler et Jennifer Aniston sont de retour pour Murder Mystery 2 qui débarque le 31 mars. Le couple se retrouve au centre d’un enlèvement international.

Bill Russell: Legend est un documentaire sur la vie et l’héritage de la légende de la NBA et icône des droits civiques Bill Russell du réalisateur primé Sam Pollard (MLK/FBI). Le film présente des entretiens exclusifs avec Bill avant son décès en 2022 ainsi qu’un accès à ses vastes archives personnelles.

Tous les films arrivant sur Netflix en 2023

MEILLEUR. NOËL. DÉJÀ

BILL RUSSELL : LÉGENDE

CHICKEN RUN : L’AUBE DE LA PÉPITE

CHOISIS L’AMOUR

CHUPA

DEMOISELLE

LA RESPIRATION LA PLUS PROFONDE

CHIEN PARTI

EXTRACTION 2

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

LE BONHEUR DES DÉBUTANTS

CŒUR DE PIERRE

LE TUEUR

LAISSE LE MONDE DERRIÈRE

LEO

ASCENSEUR

LE COUP DE FOUDRE

LUTHER : LE SOLEIL TOMBE

MAESTRO

L’ÉLÉPHANT DU MAGICIEN

LE ROI SINGE

HOMME SINGE

LA MÈRE

MEURTRE MYSTERE 2

NIMONE

NYAD

LES HORS-LA-LOI

LES PROFESSIONNELS DE LA DOULEUR

PANELA, UNE HISTOIRE D’AMOUR

LA TROUVER PARFAITE

LUNE REBELLE

REPTILE

RUSTINE

SHIRLEY

ASTRONAUTE

ILS ONT CLONÉ TYRONE

UN GUIDE TOURISTIQUE POUR AIMER

VRAI ESPRIT

SANS TITRE WES ANDERSON / ROALD DAHL FILM

VICTIME/SUSPECT

NOUS AVONS UN FANTÔME

VOUS LES GENS

CHEZ TOI OU CHEZ MOI

LES ARCHIES

CARGA MAXIMA

Une affaire de famille devrait arriver plus tard cette année[/caption]