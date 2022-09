NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Andrew est une “gêne” pour la famille royale, mais le duc honteux “ne s’en rend pas compte”. “Bizarre!” comme me l’a dit une source. Je pense que c’est un peu dur, mais c’est le sentiment sur le terrain ici au Royaume-Uni alors que nous pleurons tous notre plus grand monarque, la reine Elizabeth II.

Le prince Andrew fait une figure désolée quand vous le voyez lors d’événements, ce que j’ai fait lors de rencontres rapprochées, et même si les gens peuvent être parfois cruels à juste titre, n’oublions pas qu’il était un fils aimant de la reine, et donc nous devrions être polis et rappelez-vous que lui aussi est en deuil.

Connu dans les tabloïds britanniques sous le surnom de “Randy Andy”, le prince Andrew a fait la une des journaux pendant une bonne partie de sa vie. Des relations ont été signalées avec l’ancienne actrice Koo Stark et, selon des informations, avec d’autres femmes, dont une ancienne mannequin et Ghislaine Maxwell, l’ancienne petite amie de Jeffrey Epstein.

Mais qu’en est-il maintenant pour le royal décoré autrefois populaire – peut-il vraiment revenir, et quels sont ses plans pour aller de l’avant ?

Des sources royales ont déclaré que le prince Andrew avait été “écrasé et confus” lorsqu’il avait été contraint de rester hors de vue lors de la procession du jour de la jarretière après une intervention du prince Charles et du prince William d’alors plus tôt dans l’année, et c’était la forme des choses à viens. Mais Andrew peut maintenant regarder vers sa fille, et laissez-moi vous expliquer :

La princesse Beatrice a reçu cette nouvelle au sein de la famille royale suite au décès de sa grand-mère, la reine Elizabeth II. La fille de 34 ans du prince Andrew et de Sarah Ferguson, qui n’a pas souvent exercé de fonctions royales officielles, est désormais conseillère d’État, ce qui signifie qu’elle peut représenter le roi Charles III en cas de “maladie ou d’absence à l’étranger”.

Bien sûr, Andrew et Ferguson sont ravis de cela, car Sarah m’a récemment dit que la seule chose dont elle est à juste titre fière, ce sont ses filles. Elle a dit : “C’est la meilleure chose que j’aie jamais accomplie, et je suis si fière d’eux deux. Donc, tout ce qu’ils peuvent faire pour aider Son Altesse Royale dans son nouveau rôle, n’importe quelle mère serait aux anges, mais honnêtement, je sais elle prend cela très au sérieux et fera un travail formidable lorsqu’elle sera appelée.”

Andrew, cependant, semble rester sur la touche et bien qu’il ait fait de grands travaux dans les coulisses avec des organisations caritatives locales et aidé à traverser la situation désastreuse de COVID, cela a été une grande leçon de vie pour l’ancien royal. Mais, comme me l’a dit une source, “Cela aurait été très différent si Andrew avait eu ce qu’il voulait.”

Il semble qu’Andrew n’ait pas tenu à conclure la situation concernant l’affaire judiciaire contre lui car “c’était vraiment une situation difficile”. Je veux dire ici était la reine célébrant l’année du jubilé de platine et tous les yeux du monde entier étaient tournés vers la famille royale. Faire avancer l’affaire aurait été une tache sur cette célébration et bien sûr empilé plus d’embarras sur la famille.

En mars, le prince Andrew a réglé un procès intenté contre lui en août dernier par Virginia Giuffre, qui alléguait avoir été agressée sexuellement par le duc d’York à trois reprises alors qu’elle avait moins de 18 ans à la demande du défunt financier Jeffrey Epstein et déshonorée. La mondaine britannique Ghislaine Maxwell.

Cependant, ma source a également noté que bien qu’Andrew sentait qu’il n’avait pas le choix étant donné ce climat d’émotion, il voulait vraiment avoir son temps devant le tribunal pour expliquer sa version de l’histoire, mais a été informé par les niveaux les plus élevés que ce ne serait pas sage.

De plus, il y a eu la terrible interview de Newsnight sur la BBC, qu’il lui a été conseillé de ne pas faire – et admet ouvertement à son équipe interne que c’était une erreur – mais il pensait également que cela conclurait le récit. Donc, pour aller de l’avant, ses plans incluent plus de bonnes œuvres en coulisses et, espérons-le, une chance de se racheter aux yeux du public.

L’un des plus gros problèmes qu’Andrew a eu avec l’équipe derrière l’interview était qu’ils avaient promis d’être justes et équilibrés, et son équipe a également été assurée qu’il verrait la sortie avant la transmission, donc quelque chose quelque part s’est horriblement mal passé, et il a été laissé payer le lourd tribut.

À l’avenir, cette semaine seulement, il a été chahuté dans la foule alors qu’il marchait le long du cercueil de sa défunte mère en Écosse et, heureusement, ce fou a été inculpé et expulsé. Mais dans quelle mesure sera-t-il sûr à l’avenir et lors des funérailles de la reine Elizabeth II ?

La défunte mère d’Andrew, la reine, aux côtés de Sarah et de ses filles, étaient et sont son rocher, sa base solide. Ainsi, alors que beaucoup souhaitent le jouer pour un méchant, beaucoup seraient sages – du moins pendant cette période – de s’abstenir, car la reine mérite avant tout ce respect dans son tout dernier voyage avec les fils et la fille à ses côtés qui elle tenait tellement à elle. Et si nous aimons tous le monarque comme nous le professons, que diriez-vous de nous souvenir de ce mantra et de permettre à ce duc de pleurer en public comme elle l’aurait voulu.

